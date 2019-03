Localizados los exámenes oficiales de inglés extraviados en Andalucía: han aparecido en Suecia

Los exámenes de inglés que este miércoles fueron extraviados por la empresa de mensajería de la que dependía su envío desde Andalucía a Cambridge han sido localizados en Suecia, según ha confirmado el centro examinador Exams Andalucía. Los exámenes eran de los niveles B1 y B2 y se efectuaron en Granada, Almería y Málaga el 13 del mes pasado, y tras la localización del paquete todos los candidatos recibirán sus calificaciones en el mismo tiempo y forma que estaba previsto inicialmente, según ha informado Exams Andalucía en un comunicado.

El paquete de 17 kilos con 404 exámenes oficiales de Cambridge Assessment English que la empresa de mensajería Mail Boxes ETC había perdido cuando viajaba con destino a Cambridge (Reino Unido) ha sido localizado "en perfectas condiciones, cerrado y precintado tal y como Exams Andalucía lo envió, por lo que los candidatos afectados no tendrán que repetir su examen". El director de Exams Andalucía, Jonathan Baum, se ha mostrado satisfecho por el desenlace de esta historia, "en la que desde el minuto cero -ha dicho- hemos pensado siempre en el beneficio de nuestros candidatos, a quienes ofrecimos todas las alternativas que estaban en nuestra mano, pese a que no somos los responsables de la pérdida del paquete".

Baum ha agradecido a los candidatos "su paciencia en estos días de incertidumbre que afortunadamente han terminado con un final feliz", y les ha deseado suerte en las calificaciones, que recibirán próximamente. En los 45 años que Exams Andalucía lleva organizando exámenes oficiales de Cambridge Assessment English, esta ha sido la primera vez que se ha dado una situación similar.