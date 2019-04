Consiguen reunir más de 20.000 apoyos contra el número del Drag Queen de Las Palmas, que ganó con un traje de Vírgen

El más polémico a la hora de expresar su malestar por esta actuación ha sido el obispo de Canarias, que no quiere hacer declaraciones y se remite a una carta, de la que "no cambio ni una coma". En ella dice que su día más triste en las islas era el accidente aéreo de Barajas, pero ahora es el de la actuación del ganador de la gala Drag Queen, una "frivolidad blasfema". Una comparación que no ha sentado bien a la presidenta de la asociación de víctimas del accidente aéreo, que pide al obispo que no les cite en hechos tan alejados de su dolor.

La comunidad LGTB cree que no hubo ofensa, solo se usó "una iconografía en una producción artística". Pero no piensan igual muchas personas que han pedido respeto para su fe. Un sentimiento compartido por el presidente del Cabildo de Tenerife: "Se dañaron unas creencias".

En la plataforma change.org más de 21.000 personas han pedido la dimisión de los responsables de la gala e instan a un boicot a los patrocinadores.

También hay quien pide ponerse de espaldas en la cabalgata del sábado, como señal de protesta. Algo que no preocupa al protagonista de la polémica: "Hay otros que tienen programado ir al desfile vestidos de monja o de cura para ir conmigo en la carroza". La polémica ha ayudado a que su actuación siga acumulando miles de visitas en internet.