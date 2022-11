Los sanitarios, saturados: "Hay médicos que han llegado a atender a 100 pacientes en 6 horas"

Sindicatos de médicos de toda España se han reunido por primera vez con la Comunidad de Madrid ante una situación que consideran alarmante. Valoran una gran protesta nacional. En Madrid, la huelga de médicos llega a su undécimo día. En una propuesta a la Consejería de Sanidad, piden que las urgencias no hospitalarias cuenten con los equipos completos, que todos los centros tengan enfermero, médico y celador.

El problema en la Sanidad se extiende a lo largo del territorio español. Xavier Lleonart, del Sindicato Médico de Cataluña, ha lanzado una contundente alerta: "Este sistema de Sanidad muere por falta de profesionales". Ante una esta situación, el médico de familia y vicesecretario de la Confederación Estatal de Sindicatos, Víctor Pedrera, atiende este jueves a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para abordar la problemática en la Sanidad.

Ante la pregunta de si estamos a tiempo de salvar la Sanidad, Pedrera asevera que "siempre estamos a tiempo". Si "la Administración adopta una serie de medidas que nosotros consideramos básicas, necesarias y urgentes, la situación se puede revertir". Aunque avisa que si la dinámica sigue así, "creo que el caos está garantizado en muy poquito tiempo".

A su juicio, el médico de familia remarca que "lo más grave que está pasando es que la situación de los médicos se ha ido deteriorando con el paso de los años". "Ha pasado la pandemia, que aún no se ha terminado, pero que oficialmente parece ser que sí, no ha supuesto ese cambio de los médicos que esperábamos que se produjera en nuestro sistema sanitario", señalaba Pedrera.

Sin mejores condiciones

Denuncia que no se han conseguido mejores condiciones laborales, ni mejor estabilización de empleo: "Estamos en una estabilización de empleo que se va a hacer por iniciativa de la Unión Europea". El número de médicos que solicitan salir de España va creciendo año a años, según el vicesecretario.

"Las jubilaciones en Atención Primaria era habitual que un médico de 65 años intentara prolongar su vida laboral 2-3 años más, ahora el 100% se van porque están cansados", revela. El doctor revela una de sus peores experiencias en las últimas semanas en la Sanidad: "La peor experiencia es empezar la consulta con un número determinado de pacientes y acabarla con el doble".

100 pacientes en 6 horas

Víctor Pedrera revela el número de pacientes que puede atender en un solo día, un dato revelador de la situación actual: "Hay compañeros nuestros que están atendiendo más de 100 pacientes en una jornada de seis horas de consulta".

"No tenemos un límite, no se considera que un médico necesita un tiempo para atender a su paciente con calidad", enunciaba también haciendo alusión al problema del aumento de las agresiones. "Hay que entender que un médico no puede tener un número infinito de pacientes en un día", algo que hace aumentar la tensión en los puestos de trabajo.