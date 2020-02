Sanidad pide no discriminar a personas de origen asiático por el coronavirus

El director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido que no haya actitudes discriminatorias contra personas provenientes de China y descarta el cierre de fronteras "salvo última posición si realmente fuera necesario".

"Hay una cierta preocupación en la población y se está llegando a tener ciertas actitudes un tanto discriminatorias contra personas provenientes de China", ha lamentado este domingo Simón en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial de evaluación y seguimiento del coronavirus.

Por ello, ha hecho hincapié en que hay que "reducir este clima de preocupación" y "solucionar entre todos" el problema de discriminación que, a su juicio, "se está generando quizás por un exceso de información difícil de digerir". "No se tiene que considerar a cualquier persona de origen asiático de ser un caso sospechoso", ha indicado.

Una peluquería de Bilbao regentada por una mujer de nacionalidad china ha contado su experiencia a las cámaras de Antena 3 Noticias. "Aquí la gente siempre me dice que no tiene problemas", dice la dueña del local.

Una de sus clientas ha asegurado que no tiene "ningún inconveniente" en ir a esa peluquería porque considera que el virus "está controlado". "No me supone ningún problema venir a un comercio chino ", ha señalado.