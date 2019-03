RompeElCírculo, la campaña del Gobierno para concienciar sobre la pobreza infantil en España

La nueva campaña para concienciar sobre la pobreza infantil cuenta con el apoyo desinteresado de músicos, deportistas o actrices que quieren denunciar las consecuencias de la situación de pobreza infantil que afecta a casi medio millón de menores en España.

El gobierno ha difundido el vídeo en las redes sociales con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a los ciudadanos de un grave problema como es la pobreza infantil.

"La pobreza infantil no te deja reír, no te deja crecer, no te deja jugar; la pobreza infantil es miedo; es malnutrición, es fracaso escolar; la pobreza infantil te señala, te marca, te acusa; la pobreza infantil te sigue, se hereda, se transmite; la pobreza infantil es un círculo, rómpelo", dicen en el vídeo personalidades como Pau Gasol, Vicente del Bosque, Paz Vega, Alejando Sanz, entre otros, que apoyan la campaña.