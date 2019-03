Rodrigo Lanza, en su declaración ante la juez: "Yo recuerdo que paré porque lo vi inconsciente"

La jueza que instruye el caso del presunto asesinato de Víctor Laínez en Zaragoza vio indicios de que Rodrigo Lanza, el acusado, actuó "movido" por la ideología de la víctima, ya que le agredió mortalmente tras recriminarle "el simple hecho de portar" unos tirantes con "los colores de la bandera de España".

En el auto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, que tomó declaración al presunto asesino aludió al artículo 22.4 del Código Penal para enmarcar los hechos.

El programa Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de Rodrigo Lanza, en la que plantea un relato de los hechos muy diferente que el de los testigos de la agresión mortal.

"Yo los tirantes no los vi. Y me dirigí porque el señor me hizo gestos de que me acercara", comenzó declarando el acusado. "Me pregunta de dónde soy, le digo que de Chile. Me dijo: '¿quién te ha invitado a mi país?. Le dije: 'estoy alucinando de que haya alguien como tú todavía aquí", relata Lanza.

Tras ello, asegura que Víctor Laínez le espetó "sudacas como tú, en el fondo del mar... enterrados deberíais de estar", tras lo que, según declara, se fue. Tras decidir irse, asegura que escucha algo: "¡Lleva una navaja, lleva una navaja!'".

Fue entonces cuando, según relata, vio "al hombre con una navaja en la mano izquierda", tras lo que se asusta y se va "para atrás y le pego una patada en el pecho como para alejarle porque, claro, el hombre vino otra vez, la levanta, me empieza a pegar navajazos como a la cara, y a la que empieza... le sigo dando patadas".

"Cuando veo la oportunidad, le doy un par de golpes con la mano a la cara... y el hombre ahí rebota contra la pared, al suelo... y cuando veo que no se mueve, yo salgo corriendo", reconoce Lanza.

Al ser preguntado por si la pelea fue siempre de frente, el acusado responde afirmativamente. "En un momento intenté irme, y se vino dando una voz, y lo aparté otra vez... no sé si se giró o no... pero siempre lo tuve delante al hombre", relata.

Reconoce además que el golpe en la cabeza se lo dio "por delante". "En un momento sí que se gira, y le doy otro golpe, y ahí es cuando cae al suelo". La pelea finalizó porque Rodrigo Lanza vio a Víctor Laínez inconsciente, porque pensó "si le dejo consciente, este hombre sigue hacia mi con la navaja".