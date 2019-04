Retiran el pedestal de mármol que sostenía la cruz de los caídos en Callosa de Segura

La retirada de la cruz franquista en homenaje los caídos dividió al pueblo de Callosa de Segura, entre aquellos vecinos que defienden la cruz por su simbología religiosa y aquellos que la vinculan a los grupos de extrema derecha. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia autorizaba hace dos semanas al ayuntamiento a concluir los trabajos de retirada en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, aunque también le ordenaba que el monumento fuera conservado y custodiado hasta una sentencia firme.

La retirada se produjo al cuarto intento debido a la custodia ejercida por los vecinos, que trataban de evitar el traslado de la cruz, desde el pasado mes de diciembre. Pero un recurso interpuesto por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, hizo que el Tribunal Superior ordenara el cese de las labores ante la carencia de una sentencia definitiva.

Hoy, el tribunal levanta las medidas cautelares de cese y rechaza adoptar las propuestas de la Plataforma Ciudadana, aunque impone al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para "que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto" si la justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a la entidad recurrente.



Los magistrados entienden que la retirada de la Cruz no produce daños irreparables, que no concurre el requisito legal de peligro en la mora procesal, ya que "no se está produciendo, ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la cruz". Aunque en ningún momento se contempla la peana, hoy retirada, como elemento del propio monumento y es el aspecto que ha vuelto a generar debate en el pueblo alicantino.



Será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche el que deba emitir una sentencia firme sobre el asunto y aclare si la eliminación de la cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa, si el monumento es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia cercana y la cruz.