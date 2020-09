Reglas no escritas de los grupos de WhatsApp de padres: Lo que debes y lo que no debes hacer

WhatsApp es una de las redes sociales que más ha crecido en el último año. Su popularidad la ha llevado a ser un referente entre grupos de padres que crean sin dudar grupos de WhatsApp para seguir el día a día de sus hijos en el colegio. Sin embargo, la aplicación estrella de mensajería en nuestro país suele acabar con un gran número de críticas, memes y comentarios a deshora que aburre y agobia a más de uno, llegando a generar enfados entre padres o acarreando críticas a los centros educativos.

El uso correcto de las nuevas tecnologías es una responsabilidad de todos. Mantener unas normas de convivencia en el ámbito digital ayudará a las comunidades 2.0 a entenderse mejor y evitar conflictos. Muchas de las reglas no escritas de los grupos de WhatsApp para padres consisten en aplicar el sentido común y en pensar qué mensaje se va a escribir

Leer antes de escribir

La comprensión lectora es una de las habilidades que más se intentan desarrollar en el colegio y que es importante seguir cultivando durante toda nuestra vida adulta. En muchos grupos de padres de WhatsApp surgen problemas a raíz de un comentario mal leído. Por eso es preferible una segunda lectura antes que una respuesta subida de tono. Además, muchas veces se formulan preguntas que ya han sido respondidas con anterioridad, leyendo con atención lo que se ha escrito previamente evitará estas situaciones.

Cuidado con los bulos, cadenas y memes

Inicialmente los grupos de WhatsApp de padres están pensados para hablar de temas relevantes relacionados con el colegio. Excursiones, deberes, actuaciones, comunicados del AMPA… La variedad de temas puede ser muy amplia dentro de los márgenes escolares y no todo el mundo tiene tiempo para filtrar mensajes importantes y obviar chistes o cadenas. Además, los grupos de WhatsApp son uno de los mayores agentes de transmisión de bulos y fake news. Antes de enviar cualquier información verifica si es real o si no es relevante.

Evita contenido político o religioso

Además de memes y cadenas, mención especial reciben los mensajes con contenido político y religioso. Los grupos de padres de Whatsapp suelen ser bastante numerosos, por lo que no es raro que haya ideologías o creencias diferentes entre los miembros del grupo. Una de las mejores maneras de evitar conflictos es descartando publicaciones que pueden confrontarse con las opiniones del resto de padres.

Menos críticas y más cooperación

En ocasiones los grupos de WhatsApp de padres sirven como altavoz para algunos padres que no dudan en quejarse o criticar a algún profesor (manda muchos deberes, no es justo corrigiendo exámenes, es demasiado autoritario…). Lanzar este tipo de acusaciones por WhatsApp puede resultar incómodo para otros padres que no compartan la opinión e incluso abrir la puerta a otro tipo de críticas que generan crispación. Por otro lado, WhatsApp puede ser útil, más allá de los deberes o trabajos de turno puede servir para informar de qué ha ocurrido en alguna reunión a padres que no han podido asistir.

Abandonar el grupo de padres de WhatsApp también es una opción

Si el grupo de padres te molesta más que ayudarte, déjalo. Cuando en los grupos hay crispación o no compartimos la opinión de la mayoría de forma constante puede suponer una frustración seguir en él. En estos casos dejar el grupo de padres de WhatsApp puede ser una decisión muy acertada. Además, aunque pertenecer a estos grupos nos hace sentirnos involucrados en la educación de los niños la manera real más efectiva de participar en este proceso es tener reuniones entre padres y profesores.