La reconstrucción de Can Vies se paraliza hasta saber si es viable

Los miembros del centro social 'okupa' Can Vies han decidido paralizar provisionalmente las obras de reconstrucción hasta que un equipo de arquitectos revisen el edificio, y han considerado "muy provocador" el "ultimátum" lanzado desde el Ayuntamiento de Barcelona. Un portavoz de Can Vies ha confirmado que las obras de reconstrucción de la parte derruida del edifico han quedado interrumpidas a la espera de que los arquitectos revisen a fondo el estado del edificio durante la próxima semana y determinen si es viable tratar de reconstruirlo.

Según han explicado miembros del colectivo, los agujeros realizados durante el primer día de demolición en la parte del edificio que todavía se mantiene en pie pueden haber afectado su estructura básica, por lo que no proseguirán las obras de reconstrucción hasta que el equipo de arquitectos que les asesora determine las posibilidades que hay de rehabilitar el espacio.

En los dos primeros días de trabajos de reconstrucción se calcula que han sido retiradas del lugar más de 50 toneladas de escombros, por lo el aspecto que ofrece el centro es ya bastante distinto al de hace unos días, y se espera que este lunes pueda ser retirada del lugar la máquina incendiada durante la primera noche del conflicto, iniciado el pasado lunes cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron Can Vies y de forma inmediata se inició la demolición.

Miembros de Can Vies han valorado muy negativamente la rueda de prensa realizada por el primer teniente del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, y han considerado como "muy provocador" lo que ellos interpretan como un "ultimátum" lanzado por el consistorio. Según los miembros de Can Vies, ellos "dan la cara" tratando de reconstruir el edificio, y no tienen ningún deseo de negociar nada con un ayuntamiento que ha tratado de demoler el centro social después de 17 años de existencia en el barrio de Sants.

Para el colectivo de Can Vies, los altercados producidos durante la última semana son una consecuencia directa "de la ocupación policial de Sants" y han recordado que en las dos últimas noches "ha habido tranquilidad" en el barrio y esto ha coincidido con "la retirada del despliegue de las unidades antidisturbios" de los Mossos d'Esquadra.

El diputado de la CUP David Fernández ha pedido esta tarde en un acto realizado en Olot (Girona) al Ayuntamiento de Barcelona que "se calme" y que no actúe como "bombero pirómano", además de reconocer y corregir "los errores cometidos en Sants al desalojar Can Vies".