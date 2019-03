El Ayuntamiento de Barcelona dice que es imposible dialogar "con los violentos"

El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha advertido de que el tiempo para dialogar con los representantes del centro 'okupado' Can Vies "se acaba", y ha subrayado que ante la violencia no hay posibilidad de negociación. En rueda de prensa, ha pedido que "si hay gente que de verdad quiere negociar, que salga y dé la cara", y ha avanzado que este lunes presentarán ante el resto de grupos municipales su hoja de ruta para reconducir el conflicto.

Forn ha afirmado que en la noche del sábado se han producido siete detenciones y 45.000 euros en daños --con 38 contenedores quemados y doce vehículos afectados--, ante lo que "la única respuesta es el ejercicio de la autoridad".

Mientras tanto, se han retomado los trabajos de reconstrucción, que se iniciaron este sábado después de que el Ayuntamiento de Barcelona decidiera suspender la demolición de la mitad del edificio que todavía se mantiene en pie. Tras la instalación de las mesas que son utilizadas para distribuir las palas y otras herramientas de construcción, el colectivo responsable del centro Can Vies se ha puesto manos a la obra y ha proseguido la labor de quitar escombros de la parte derruida y de asegurar la habitabilidad del resto del edificio.

La novedad es que muchos vecinos de Sants ajenos al movimiento social se han incorporado a los trabajos de reconstrucción. Una cincuentena de personas trabajan en la zona de obras y se van turnando en la difícil tarea de reducir y quitar los escombros sin disponer de maquinaria pesada que les ayude. La máquina excavadora que fue incendiada la primera noche del conflicto permanece en el mismo lugar, pero los vecinos de Sants la han "decorado" con plantas y flores para disminuir el impacto visual que provoca su presencia, y también sirve de soporte para colgar nuevos carteles con las inscripciones: "Can Vies resiste", "Can Vies no se toca" y "la única solución es la reconstrucción".

Aunque no ha habido presencia policial en Can Vies, el colectivo de este centro está muy pendiente de las detenciones y traslados a los juzgados de los detenidos en las últimas horas como consecuencia de los incidentes ocurrido hacia el final de la manifestación celebrada por el centro de Barcelona.

Fuera de la zona de obras pero en las inmediaciones del lugar han sido colgadas pancartas, dibujos infantiles y carteles, algunos de ellos con imágenes muy imaginativas, como el que evoca el festival "Primavera Sound" que estos días se celebra en Barcelona y que en el cartel de Can Vies aparece como "Primavera Sants" con una figura de fondo que simula un agente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

A un centenar de metros de Can Vies, y concretamente en la Plaza de Sants, el barrio disfruta de un ambiente festivo, con las paradas instaladas de la Fira de la Cirera (Feria de la Cereza), actuaciones musicales en directo, y en el vecino barrio de Hostafrancs con la Feria Medieval.