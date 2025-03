El secreto de Angelina, la mujer más longeva de España: "Hacer el bien y ayudar a los demás"

Con 112 años y una memoria prodigiosa, Angelina Torres, se ha convertido en la mujer más longeva de España. Cuando le preguntamos cuál es el secreto de su longevidad, lo tiene claro: ser buena persona. "Hay que hacer todo lo que puedas para ayudar a los demás, si alguien me ha necesitado, he ido con las manos abiertas, nunca cerradas", y añade: "Los que me conocen siempre me dicen: 'usted es un ángel' y yo respondo: 'no soy un ángel simplemente me gusta hacer el bien'", relata.

Explica que se viste sola y también hace la cama sola y lo que nunca le falta, un yogurt diario y una "pócima" especial. "Me pongo medio vaso de agua con limón y una cucharada de azúcar", asegura.

Cuenta que apenas ha tenido achaques de salud, de hecho esquivó el Covid y tampoco toma ningún medicamento. "Estoy bien, no me duele nada, me paseo por mi piso o salgo al balcón... A veces me pregunto: 'Dios mío ¿qué he hecho yo para tener tantos años?, quisiera saberlo", relata.

Nos cuenta sus 112 años de vida

Angelina nació en 1913 en Bellvís (Lleida ) y cuando su padre, el barbero del pueblo, falleció, ella junto a su madre y sus hermanas se trasladaron a vivir a Barcelona. "Mi madre siempre quiso que mis hermanas y yo trabajásemos y aprendiésemos costura para hacernos nuestras prendas. Cuando supe coser me convertí en corbatera", relata.

Entre los acontecimientos históricos vividos asegura que sobre todo le marcó la guerra civil. "Yo cogía la maleta y me iba a la estación de Francia (de Barcelona) para ir a los pueblos a buscar comida porque en casa no teníamos nada y los agricultores me daban productos de la tierra, después regresaba a casa de nuevo".

También recuerda con cariño Barcelona 92: "Me acuerdo de las Olimpiadas de Barcelona, ¡qué bonitas! Fueron fantásticas".

La anciana presume de haber sido testigo del nacimiento de la Sagrada Familia. "La vi nacer y crecer. He visto desde la piedra que cogía aquella gente que empezaba a construirla hasta ahora... ha quedado preciosa", asegura.

Su mensaje para los jóvenes

Hoy día de su cumpleaños tiene un mensaje para los jóvenes: "Les pido que tengan respeto a los mayores, a los abuelos y a los padres que sean mayores" y, sobre todo, les pide que tengan mucho amor.

Hoy puede presumir de llegar fantástica a esta edad y se sitúa en la 57ª posición a nivel mundial, según la asociación Gerontology Research Group (GRG), que verifica fechas de nacimiento y de muerte.

