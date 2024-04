Rafael Amargo niega haber vendido droga en su casa y dice que el objetivo es que "dejase de trabajar": "Han intentado matarme"

El bailaorRafael Amargo afronta el litigio por presunto tráfico de drogas y asegura que todo "es totalmente falso"." Han intentado matarme con este juicio", niega haber vendido droga desde su casa y carga contra el relato de la Policía y la Fiscalía. Señala que la estrategia es que "dejase de trabajar" y que confesara un delito que dice no haber cometido.

También están acusados de integrar un grupo que vendía droga desde el domicilio del artista el productor Eduardo de Santos y el socio del artistas Manuel Ángel Batista. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista. Rafael lleva cinco meses en prisión tras no acudir, de forma reiterada, a firmar en el juzgado para acreditar que no se había fugado. Al comienzo del juicio la Policía señaló que financió una de sus obras gracias al tráfico de estupefacientes. Fue detenido en 2020 como sospechoso de vender droga en su piso de Madrid y los agentes aseguran que en pleno confinamiento su portal era un continuo entrar y salir de compradores.

Piden también nueve años para el productor y seis para Batista. Todas las acusaciones sobre las que le ha preguntado su letrado Amargo las ha negado. Su declaración este viernes ha sido algo atropellada y le han dicho que "se centrara". Yo soy más coloquial, yo soy como Lola Flores" y "es que soy muy teatral". Algo que ha provocado la sonrisa del público y del tribunal.

Según el testimonio del bailaor, a su casa "no ha ido nadie en la vida a comprar (droga)" y asevera no usaba mulas para mover la droga: "eso es totalmente incierto". Ha relatado que se enteró de su detención por los medios de comunicación antes de que le arrestaran. En la sesión se le ha mostrado la báscula intervenida por la Policía, pero Rafael Amargo ha aclarado que no es la suya.

Su defensa sostuvo que lo que la droga que pudiera haber en su casa era para consumo propio. Asimismo, la Policía destacó que hubo múltiples llamadas de compradores para acordar las citas. Hace un año volvió a ser detenido por, supuestamente, seguir traficando con droga.

A Rafael Amargo le investiga además el juez de Instrucción número 27 de Madrid por un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad por una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

Por estos cargos fue detenido el pasado marzo en Alicante, quedando en libertad provisional. La jueza le impuso la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salida del país. Este arresto se suma a la detención del caso que se juzga ahora en la Audiencia de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.