¿Quiénes son Pablo Álvarez y Sara García, los nuevos astronautas españoles de la ESA?

El ingeniero aeronáutico leonés Pablo Álvarez formará oficialmente parte del cuerpo de astronautas europeos que estarán capacitados para viajar a la Luna y a Marte.

La Agencia Espacial Europea ha anunciado este miércoles a sus nuevos astronautas. Sara García, investigadora posdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), será astronauta reserva.

El Consejo Ministerial de la ESA concretó en París la elección de Pablo Álvarez y Sara García para la nueva promoción de astronautas europeos, la primera que se elige desde 2009. El último español nombrado fue Pedro Duque (ex ministro de Ciencia e Innovación) hace más de 30 años.

Los españoles hacen historia

Pablo Álvarez y Sara García han entrado en la historia espacial de España. Álvarez es el tercer astronauta español que volará al espacio después de Michael López-Alegría (NASA) y Pedro Duque (ESA).

Además, García es la primera española en entrar en este cuerpo de élite, en este caso como suplente, lo que implica que podría participar en misiones dependiendo de ciertas circunstancias.

Astronautas haciendo historia

Álvarez, nada más ser nombrado, trasladó un sentido mensaje: "Siento que soy un europeo de corazón, he vivido en varios países europeos".

Pasa a ser así un nuevo integrante de una prestigiosa promoción de astronautas de solo 5 miembros, quienes inician ahora una dura preparación de un año. El leonés ha estudiado en Polonia y trabajado en el Reino Unido, España y Francia para Airbus.

Sara García por su parte, es miembro de un equipo con 12 astronautas suplentes, quienes siguen con sus ocupaciones anteriores hasta que eventualmente la ESA requiera de sus servicios. Tras su elección, García explicó: "De pequeña se me pasó por la cabeza (ser astronauta), creo que como a todos los niños del mundo, porque es algo fascinante, hay algo que nos atrae del espacio, pero lo descarté, me parecía algo poco viable. Me gustó siempre la investigación, la ciencia, quería contribuir a hacer del mundo algo mejor".

Los dos españoles han sido seleccionados de un grupo de 22.523 candidaturas recibidas por la agencia espacial europea, de entre ellas 17.126 fueron de hombres y 5.397 de mujeres. Los elegidos deben someterse a un intenso programa de entrenamiento que puede durar tres años o más, además, recaerá la responsabilidad de misiones clave para el futuro de la exploración aeroespacial (el regreso a la Luna previsto en 2030 y la futura misión a Marte). Por otro lado, también volarán y trabajarán en la Estación Espacial Internacional.

La selección se produce promovida porque el Ministerio de Ciencia ha aumentado un 20% la contribución de España a la ESA para 2023, hasta alcanzar los 300 millones de euros.