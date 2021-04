¿Por qué en algunos tickets de Correos aparece el concepto "voto emitido" si no se ha solicitado para las elecciones en Madrid?

¿Cómo es posible que en tu ticket de Correos aparezca el concepto "voto emitido" si no has solicitado el voto por correo para las elecciones en Madrid? Esta es la última polémica que rodea los comicios del próximo 4 de mayo. Varios usuarios de Twitter han utilizado la red social para denunciar tickets con dicho concepto sin que ellos hayan decidido participar en las elecciones a la Asamblea de Madrid por esta modalidad. El ruido generado ha sido tal que la empresa pública ha tenido que dar su versión de lo ocurrido.

"Hola, como algunos usuarios ya han señalado, al realizarse el voto electoral se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse (con importe 0€). Al no imprimirse el ticket de compra, queda pendiente y se vincula el supuesto cobro al siguiente usuario".

El voto por correo tanto en las elecciones madrileñas del 4M como en cualquier otra cita con las urnas es gratuito. Correos atribuye lo ocurrido a una especie de error técnico que no repercutiría en el recuento de papeletas emitidas. Explica la empresa de mensajería que ese ticket de caja no tiene ninguna consecuencia en el proceso del voto por correo por lo que la persona que lo ha recibido no figuraría en el censo ni como solicitante ni como emisor del mismo.

El mensaje publicado por Javier Torrox tuvo más de 6.000 retuits, más de 7.000 me gustas y más de 300 mensajes. La repercusión del tema se fue expandiendo y varios usuarios mostraron ejemplos de dichos tickets.

Se incrementa en 42,8% la solicitud de voto por correo con respecto a 2019

Correos ha informado de que para las elecciones a la Asamblea de Madrid que tendrán lugar el 4 de mayo se han admitido 235.696 solicitudes de voto por correo, lo que supone un incremento del 42,8% respecto a las elecciones de 2019.

Del total de 235.696 solicitudes admitidas, 163.207 fueron presentadas de forma presencial en la red de oficinas postales y 72.489 de forma telemática.