¿Qué impacto tienen los influencers en la alimentación y aspecto físico de los menores?

El informe destaca que la mitad de los menores encuestados "percibe que el éxito social y un buen aspecto físico contribuye mucho o bastante a relacionarse con amigos, a ser aceptado y a gustar más". El estudio, elaborado la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)en colaboración con la Fundación MAPFRE, se basa en una encuesta que ha realizado a a 1.055 menores, entre 11 y 17 años, analiza qué efectos tienen las colaboraciones de influencers en los hábitos alimenticios y la actividad física y las repercusiones personales de los menores que han participado en el estudio.

Sobre la satisfacción que perciben sobre el aspecto de su cuerpo, "más del 63% de los participantes afirmó sentirse bastante o muy satisfecho, aunque un 12,5% de las chicas y un 8,8% de los chicos señalaron sentirse nada o poco conformes con su apariencia".

Además, el informe destaca que el 27,8% al ver publicaciones de influencers colaborando con productos de alimentación y aspecto físico siente de manera frecuente o muy frecuentemente que un cuerpo bello se relaciona con uno delgado y tonificado; un 13,9% de los menores opina que no está a la altura y que su presencia física no cumple con el estereotipo socialmente aceptado; y un 12% se siente frustrado o ansioso por no poder alcanzar la imagen que transmiten los influencers.

Alrededor del 75%, tanto de chicas como de chicos, han señalado que para mantener un cuerpo saludable deben cuidar su alimentación mucho y bastante, si bien cerca del 70% de la muestra ha indicado cuidar su alimentación nada, poco o ni mucho ni poco

¿En qué red o redes sociales siguen a influencers?

Las redes preferidas por los menores de edad para seguir los contenidos que publican los influencers son la de Tik Tok, youtube e Instagram. Los gamers (59,1%) y los dedicados al entretenimiento y humor (54%) son los inflluencers más seguidos.

La publicidad de los influencers

Los menores encuestados afirman que la publicidad que reciben de los influencers “con mayor frecuencia es: en un 48,7% la moda, seguida de la cosmética y belleza (33,1 %) y el fitness y el gimnasio (23,2 %). Destaca que el 13,5% recibe publicidad de procedimientos estéticos. Las publicaciones promocionales más valoradas son las que tienen sorteos de premios (46,4 %), descuentos (44,0%) y promoción (41,5 %). También, son bien recibidos los tutoriales (40,6 %)”.