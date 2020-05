¿Qué diferencias hay entre las mascarillas quirúrgicas e higiénicas?

El Gobierno decretó el uso obligatorio de las mascarillas para ayudar a proteger a la población española del coronavirus. Sin embargo hay varios tipos, por lo que escoger cuál es la más adecuada se convierte en una tarea difícil.

El personal sanitario debe usar las mascarillas de protección, que son las N95, FFP2 o FFP3. El resto de la población tiene que usar las mascarillas quirúrgicas o higiénicas. Estas últimas tienen diferencias, que se basan en la ciencia de materiales.

Las mascarillas quirúrgicas tienen una marca CE, que significa que cumplen con la normativa. Este tipo de mascarillas solo puede venderse por separado y sin envasar en farmacias.

Las mascarillas higiénicas se pueden reutilizar o no. Las no reutilizables tienen que cumplir tanto las especificaciones para adultos como para los niños, mientras que las que se pueden reutilizar no.

Estas últimas también deben incluir el siguiente mensaje: "ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE / 2016/425".

El uso de mascarillas es esencial para evitar contagios, aunque también puedes contagiarte si se usa de forma incorrecta. Tocarla, colocarla de collar o de diadema, no cubrir la nariz o utilizarla más tiempo del recomendado puede provocar un contagio.