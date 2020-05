Según un informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) la posibilidad de que el coronavirus entre por los sistemas de ventilación como el aire acondicionado es muy baja aunque se recomienda garantizar una renovación suficiente de aire en zonas acordes.

El informe se plantea tras la apertura de centenares de locales que han puesto en marcha sus aires acondicionados debido a las altas temperaturas que se están viviendo en España en los últimos días donde señalan que se recomienda la renovación del aire.

No existe posibilidad de que el coronavirus se reproduzca en la ventilación, según indica el informe, señalando que el virus no puede reproducirse sin células humanas. No obstante, recomiendan una limpieza exhaustiva con más frecuencia.

Ambas sociedades señalan que es importante llevar a cabo una limpieza en todo el inmobiliario de las instalaciones con desinfectante para evitar riesgos de contagios de coronavirus.

En España ya más de 25 millones se encuentran en fase 2 de la desescalada donde los bares y restaurantes ya pueden abrir el interior de las instalaciones con un aforo del 50%. En la fase 1 de la desescalada solo se permite abrir las terrazas con un aforo del 50%.

Desde el informe piden que los trabajadores deben utilizar guantes y mascarillas para hacer las labores de limpieza y también para evitar emisiones gotículas que son las verdades propagadoras del virus.

Tanto Eurovent y la OMS tampoco consideran que los aires acondicionados puedan propagar el coronavirus.