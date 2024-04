La psicóloga María Padilla, sobre el último caso de violencia vicaria: "Es un impulso de ira que el hombre no puede dominar"

El pasado 10 de abril, un hombre cometía un triple asesinato, matando a su mujer y sus dos hijos de ocho años en el Prat de Llobregat (Barcelona) y después se suicidaba. El caso se suma al total de siete menores fallecidos a manos de sus padres, cinco de ellos en Cataluña. Este número hace que se batan récords negativos y, de esta forma, 2024 se concierte en el peor año de la historia respecto a este tipo de violencia desde que en 2013 se comenzaron a contar este tipo de casos (hay 57 en total desde ese año).

Esta tendencia al alza preocupa a los expertos ya que 2024, a solo cuatro meses de haber comenzado, tiene la misma cifra de niños asesinados a manos de sus padres que la cifra anual de este tipo de violencia de 2015, 2018 y 2021. En 2017 se alcanzó una cifra mayor que la de estos años, con un total de ocho menores asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres.

María Padilla, psicóloga de Capital Psicólogos relaciona este repunte de casos al poco tratamiento psicológico: "La gente es menos tratada, aunque sí tiene mas conciencia que antes pero todavía los trastornos graves como este tienen muy poca consciencia, no suelen ir a un medico emocional que en este caso es un psiquiatra", señala Padilla.

Un problema que, aunque se ha dicho anteriormente, se empezó a contabilizar en 2013, es cierto que está establecido en nuestra sociedad desde principios de la historia y que, tal y como cuenta María Padilla, "es muy difícil" de erradicar aunque es cierto que alguna de las solucionar sería "el educar desde la inteligencia emocional, que se ponga una asignatura transversal que esté dirigida por psicólogos clínicos, que se hagan un ejercito para que estos niños cuando sean mayores tengan capacidad de empatía, conciencia, educación en valores, educación no sexista".

Debate entre violencia vicaria o violencia machista

Muchos expertos han alegado que en el caso el último crimen, no se trataría de un caso de violencia vicaria, ya que la mujer también ha sido asesinada en este caso y una de las características que sostiene la violencia vicaria es que se deje a la mujer viva y sí que se asesine a los hijos para que la progenitora sufra más. Por ende, ha surgido debate en torno al caso del Pratt, aunque María Padilla alega que "es muy difícil meterse en este momento en el pensamiento exacto del agresor". "Yo diría que es un impulso de ira que el hombre no puede dominar, tiene un trastorno mental grave, tiene poder de fuerza física y la ejerce, no tiene otro tipo de recursos, si no está medicado es relativamente fácil que en un momento dado, sin este tipo de recursos, cometa este crimen", manifiesta.

¿Efecto llamada de la violencia vicaria?

Este auge de casos que preocupa a expertos y a la sociedad en general, también preocupa a los medios de comunicación que se preguntan si realmente, al dar voz a los sucesos de esta índole, se está produciendo el llamado "efecto llamada". La psicóloga subraya que "este tipo de perfiles por muchos anuncios y llamadas que haya, no están conectados con la realidad y no van a atender a la llamada". Sin embargo, sí que se puede prestar atención a otras señales como por ejemplo "signos no verbales de los niños que se podrían detectar", hay que estar "muy atentos cuando hay reuniones en el colegio y el padre nunca aparece, no aparece en citas medicas, y de alguna manera ese trabajo lo hace la madre". Aunque si es cierto que la progenitora, en la mayoría de casos, aunque esté siendo víctima, le cuesta expresar su intimidad y "su perfil es que no la exprese".

Análisis de este repunte en las instituciones

El último caso ha provocado que el Ministerio de Igualdad convoque una reunión con el objetivo de evaluar el repunte y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señala que al conocerse este triple crimen machista, se revela una realidad "que nos interpela" y que es "insoportable". En un mensaje de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se declara que se están recabando datos de este último presunto asesinato por violencia de género y violencia vicaria y que, de esta forma, "serían 9 mujeres y 7 menores de edad asesinados por violencia de género en 2024".

Redondo advierte, además, que es posible que se produzca "una variación en cuanto a la reacción de los machistas" y esta variación iría dirigida a la violencia hacia los menores. Por ende, asegura que es necesario "reforzar la coordinación con los ministerios": "Siempre que hay avance, hay una reacción contraria y es lo que estamos viendo, ha habido un avance feminista muy fuerte y esto provoca la reacción durísima y brutal", señala. Una de estas señales de profileración de la violencia machista es la presencia en redes sociales o en el acceso al porno en los menores de edad.

Números de violencia vicaria

En total, desde 2013, tal y como se ha señalado anteriormente, 57 menores han sido asesinados bajo este tipo de violencia.Siete de ellos se han producido en tan solo estos cuatro meses que llevamos de 2024. El triple crimen de El Prat de Llobregat en Barcelona se sumaría al asesinato del pasado 3 de abril, donde un niño de cinco años murió apuñalado a manos de su padre en Bellcaire d'Empordà (Girona), al crimen de las dos niñas de 2 y 4 años también asesinadas por su padre en Alboloduy (Almería) el pasado marzo y al de dos niños de 7 y 10 años en enero en Barcelona. En este último y el de Almería, el presunto autor se suicidó después de cometer los asesinatos.

El Ministerio del Interior tiene en sus Sistema VioGén detectados más de 1.400 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, 167 de ellos están en riesgo extremo o alto, según el informe de marzo. Es decir, 1.431 casos con menores están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre, 1.264 de ellos están en un riesgo medio, 159 en alto y 8 en extremo.

En este contexto, el exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, señala a Europa Press que "hay que adoptar una actitud mucho más proactiva" para ser "eficaces" en la detección de la violencia de género. Declara también que se está generando "cierta distorsión" con el concepto de "violencia vicaria" ya que habla de violencias "distintas: "el conceptualizar la violencia como vicaria cuando hay una sesinato, que parece que estamos hablando de algo diferente, genera falta de conciencia y falta de continuidad en una violencia que está, digamos, caracterizada por utilizarla contra quien considera que es de su propiedad, la mujer, pero también los niños y niñas", afirma. Según Lorente, hay cuatro factores que influyen en la violencia de género y en la violencia vicaria: estacional, estructural, negacionismo e imitación.