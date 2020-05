Las provincias que entren en la fase 2 de la desescalada podrán reanudar las clases y los exámenes de conducir

Más información Polideportivos convertidos en aulas para realizar los exámenes durante la desescalada del coronavirus

La DGT reanudará este lunes de forma paulatina los exámenes teóricos y prácticos para la obtención del permiso de conducir en las provincias que se encuentren en la fase 2 de la desescalada del coronavirus con medidas sanitarias.

El regreso progresivo de las pruebas del permiso de conducir se produce una vez que Ministerio de Sanidad ha publicado este sábado nuevas órdenes en el BOE sobre el proceso de desescalada, entre ellas la reapertura en fase 2 de centros de formación como las autoescuelas, siempre que no superen un tercio de su aforo y pontecien la formación a distancia y 'on line'. Además, deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados.

Los exámenes teóricos serán los primeros en reanudarse en todas las jefaturas que se sitúan en fase 2, y se priorizará para aquellos que han perdido su vigencia y necesitan renovar la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. En días posteriores se reanudarán de forma progresiva el resto de exámenes teóricos.

Debido a la necesaria distancia de separación entre aspirantes, la capacidad de las aulas se verá disminuida, de modo que en la medida que sea posible se incrementarán las convocatorias para dar respuesta a la demanda.

Los aspirantes deberán llevar siempre guantes y mascarillas que deberán traer consigo y dispondrán de hidrogel para su uso cuando sea necesario. Durante todo el examen se garantizará la distancia mínima de 2 metros entre alumnos.

Examen práctico

La realización de esta prueba es la que más cambios supone debido al espacio limitado del vehículo. Solo irá el alumno y el profesor en la parte delantera del vehículo y el examinador, solo, en los asientos traseros. Tanto los alumnos como los profesores deberán llevar guantes y mascarilla.

En el momento en que la prueba sea declarada no apta por acumulación de faltas o comisión de una falta eliminatoria, se interrumpirá. El examen no continuará para no prolongar la situación de contacto social. Las explicaciones sobre la realización del examen se darán siempre fuera del vehículo manteniendo la distancia recomendada

Las escuelas particulares de conductores serán las responsables de la correcta limpieza y desinfección de los vehículos, así como de su limpieza al finalizar cada prueba y en todo caso antes de la siguiente.

En el caso de los exámenes prácticos de moto, en los sistemas de comunicación entre examinador y alumno se exigirá un intercomunicador manos libres bidireccional y eficaz. La protección del mismo frente al riesgo sanitario será a cargo de la escuela, recomendándose que el micrófono sea de uso individual.