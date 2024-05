La falta de voluntarios obliga a cerrar la protectora de Ayamonte, en Huelva

Luna, Twister, Carina, Coco, Tokio... son algunos de los residentes peludos de la Protectora de Ayamonte que esperan con ansia un hogar que los adopte. Y como ellos, decenas y decenas de perros y gatos que viven acogidos en sus instalaciones. Detrás de la mirada de la foto de su ficha hay historias de maltrato y de abandono. En su día fueron un capricho deseado y, sin más, se convirtieron en una molestia para algún desalmado o desalmada.

Ahora, esta última oportunidad para ellos se ha quedado sin manos suficientes para cuidarlos mientras esperan una familia. “No tenemos descanso, no tenemos casas de acogida, no tenemos personas que nos ayuden si un peludo tiene que ir a una clínica veterinaria, somos tan solo 5 voluntarios para llevar un refugio de perros y gatos y lo que conlleva todo esto, por este motivo hemos decidido que hasta que no se consigan más voluntarios, la Protectora de Ayamonte permanecerá cerrada”, asegura a Antena3 Noticias María Isabel Saldaña Suárez, representante de APAPA.

“Estamos desbordados y con las manos atadas. Así está ahora mismo nuestro refugio que vemos a diario como abandonan animales sin control y sin sanción”, lamenta la portavoz de la Protectora de Ayamonte.

Por este motivo, han lanzado un llamamiento público a la población de Huelva, “para pedir personal voluntario que colabore con nuestro refugio, escasean las personas que quieran dedicarse a esta labor, de ahí el mensaje de ayuda para tratar de captar a vecinos altruistas que se presten a echar una mano en las instalaciones de la Protectora”, tal y como explica Saldaña.

“Estamos desbordados y con las manos atadas"

Llama la atención la cantidad de animales de la que tienen que hacerse cargo en una población como la de Ayamonte, que cuenta con unos 21.000 habitantes. “En nuestra Protectora acogemos a una media de 80 perros y unos 100 gatos durante todo el año y, desde entonces, hemos empleado todos nuestros recursos en la lucha contra el maltrato y el abandono animal” comentan desde la ONG.

El cierre es ya una realidad, no pueden admitir más animales en su refugio: “No somos suficientes voluntarios y, en estos momentos, tenemos muchísimo trabajo, incluso acostumbrados a todos los años a hacer campañas de recogida de alimentos y más actividades… este año no hemos podido hacer ninguna. Queremos que se entienda que sin Voluntarios no podemos acoger más animales. Donaciones por suerte no han faltado, pero voluntarios, sí”.

“Solo podemos conseguirlo con tu ayuda, con tu tiempo y tu cariño. Por favor, si te apetece y puedes ayudarnos, no dudes en escribirnos a través de mensaje privado o bien a nuestro correo. Te garantizamos que será una experiencia maravillosa”, es parte del mensaje enviado desde la protectora.

Si se animan y quieren ponerse en contacto con ellos pueden hacerlo a través de su web: protectoradeayamonte.org, o su mail: asociacionapapa@gmail.com.

Mala época para las protectoras

La de Ayamonte es un ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan día a día estas ONG, “el desarrollo de la pandemia propició que muchas protectoras tuviéramos que paralizar las adopciones y las visitas al refugio y casas de acogida, dificultando la situación de los animales” aseguran desde APAPA.

“Además, nos hemos enfrentado a una delicada situación por falta de personal, lo que la situación desde 2020 se volvió insostenible, la crisis nos dio un golpe duro y nos es cada vez más difícil luchar contra los abandonos”, lamentan desde la protectora de animales y plantas.

APAPA es una Asociación sin ánimo de lucro cuya única fuente de financiación son las cuotas de los socios y los donativos puntuales. Su proyecto empezó en 1998 y la asociación fue legalmente constituida en 2004.