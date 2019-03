Prometer que no se harán trampas, una práctica en las universidades extranjeras

Beñat ha estudiado en la Universidad de Harvard. Nada más pisar el campus recibió una copia del código de conducta del estudiante. Normas de convivencia y honestidad académica en una de las universidades más prestigiosas, con exámenes muy diferentes. Beñat Idoyaga nos cuenta que son normas de sentido común y que ellos se pueden llevar los exámenes a casa y consultar en el libro. Sesenta estudiantes fueron expulsados a principios de año por copiar en ese tipo de prueba y romper el compromiso 'de verdad' que encabeza el escudo de Harvard.

Chanaëlle Schockaert estudia biotecnología en Bruselas. Ella nos relata que sus exámenes son orales con el profesor enfrente y así no se puede copiar. Entre los universitarios belgas se mira mal a los que hacen trampas.

En Rennes, en una escuela de negocios francesa, nada más llegar una charla desalienta a los profesionales de la chuleta. Deben firmar un documento de cuatro páginas que previene contra copiar en los exámenes o en el plagio en los trabajos. María Martin de Vidales dice que es un contrato que te obliga y ya no puedes decir que no sabías que no podías copiar.

Desde Argentina nos explican cómo combaten el recurrente 'corta y pega' de los trabajos académicos. Miguel Rodríguez, estudiante de Periodismo, cuenta que un megaservidor rastrea las posibles copias de trabajos de internet. Tolerancia cero para el fraude académico.