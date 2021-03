Prisión para el conductor que apuñaló a un enfermero en Alcalá de Henares (Madrid)

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de ambulancias acusado de asesinar a un enfermero del hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares (Madrid). Se enfrenta a un delito de homicidio doloso y otro de revelación de secretos, ante la sospecha de que espiaba a su pareja a través de una aplicación móvil.

El TSJM así lo ha anunciado este martes, aunque recuerdan que es una calificación penal inicial y que podría modificarse a medida que avance la investigación.

Ante la decisión, el abogado del acusado ha solicitado que un médico revise el estado de su cliente, ya que considera que no se encuentra en condiciones para ingresar en prisión. No obstante, se ha negado la petición por no existir un motivo concluyente que impida la reclusión.

El investigado, que por el momento se ha acogido a su derecho de no declarar, será trasladado al recinto penitenciario de Madrid II, Alcalá-Meco.

Los hechos

El pasado sábado, en torno a las 14:20 horas, el conductor de ambulancias entró, vestido con su uniforme, en la zona de Urgencias del hospital Príncipe de Asturias, donde apuñaló al enfermero con el que había tenido problemas anteriormente. De hecho, las primeras hipótesis barajan que lo apuñaló movido por los celos, al sospechar que estaba manteniendo encuentros con su mujer.

Al cometer el crimen, el agresor optó por atrincherarse en una sala del centro, donde fue arrestado por los agentes de la Policía Nacional momentos después.

El investigado es técnico de una empresa adjudicataria del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Ese sábado estaba fuera de servicio, mientras que el enfermero asesinado se encontraba de guardia en el departamento de Urgencias, lugar en el que se cometió el crimen.

La principal hipótesis baraja un crimen pasional

Según fuentes de la investigación, la víctima y el agresor se conocían de antes y habían tenido algún problema personal. En un primer momento, el enfermero recibió una agresión en la zona genital y, posteriormente, fue alcanzado con el arma en los testículos. No obstante, otras fuentes señalan que fue degollado, según ha podido adelantar EFE.

La víctima es Sergio Luis García, padre de 2 hijos y delegado del sindicato MATS – Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad-.

Por su parte, el agresor llevaba al menos 10 años trabajando como conductor de ambulancias en la empresa del SUMMA Madrid.

Este martes, los compañeros del enfermero le han dado el último adiós a la víctima desde la entrada de Urgencias, por donde ha pasado el coche fúnebre antes de recibir sepultura.