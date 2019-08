Cada vez las mujeres tienen menos hijos y las que tienen lo hacen a una edad más avanzada. España es el país de la Unión Europea en el que más mujeres tienen su primer hijo a los 40 años. El 8,8% de las españolas tienen su hijo pasados los 40, le siguen Italia (8,6%) y Grecia (6,6%).

Muchas lo relacionan con el asunto económico y laboral. "No me veía en ningún momento, tanto laboral como personalmente. Me parecía una responsabilidad muy grande", cuenta Nayra Hernández, que tuvo su hija a los 40. Estos embarazos han aumentado en un 63% en los últimos diez años. "El único remordimiento que tengo es el no ser un poco más joven para poder tener más", reconoce Gemma Rodríguez, madre primeriza a los 44 años.

No solo se tienen tarde sino que también se tienen menos hijos. Hasta tal punto que en 2017 hubo más fallecimientos que nacimientos en nuestro país. Los expertos alertan de los problemas que puede acarrear la maternidad a una edad más avanzada. "Una mujer que se queda embarazada a los 35 años o a los 30 tiene menos patología que la mujer que lo hace a los 45 años", explica el Director del Instituto Europeo de Fertilidad, el Doctor Alfonso de la Fuente.

Hay países situados en el otro extremo. Bulgaría es el país donde más mujeres son madres antes de los 20 años, el 12,5% tienen a sus bebes a edades tempranas. Le sigue Rumanía, con el 12,1%, y Hungría, donde el 8,8% experimentan la maternidad durante la adolescencia.