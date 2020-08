Habla la mujer del reinfectado de coronavirus. "Yo no daba crédito"

Son casos excepcionales pero hoy se ha conocido el segundo caso de reinfectado de coronavirus en España. Un hombre de avanzada edad que superó la enfermedad en el mes de marzo y pensó que había generado anticuerpos, que ya estaba inmunizado.

Sin embargo se llevó una sorpresa hace unos días cuando volvió a hacerse la prueba de coronavirus Covid-19. Dio positivo. El programa Espejo Público ha hablado con la mujer del reinfectado.

El caso de la reinfección

Había pasado la enfermedad del coronavirus en marzo, al inicio de la pandemia. Superó el virus y creía que había generado anticuerpos pero la realidad era otra.

Hace unos días, lo hospitalizaron y volvieron a hacerle la prueba del coronavirus. El resultado de la prueba diagnóstica fue que era positivo de coronavirus Covid-19 por segunda vez.

Ahora está estable, en casa y hoy el programa de Antena3 Espejo Público han hablado con su mujer. Esta fue su reacción al conocer que su marido volvía a tener coronavirus. "Yo no daba crédito a que esto pudiera volver a pasar, no me lo esperaba".

"Yo sentí miedo pero los médicos también un poco diciendo sí, es positivo y esto es así", ha afirmado la mujer del reinfectado de coronavirus en el programa de Espejo Público.