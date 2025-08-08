Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tres heridos, un de ellos de gravedad, tras un tiroteo en Las Cabezas, Sevilla

El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido y no se descartan más arrestos.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Ángel Granero
Un tiroteo en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, Sevilla, ha dejado a tres personas heridas, una de ellas de gravedad tras recibir el impacto de una bala en la cabeza. La Guardia Civil ha informado a través de un comunicado que el incidente tuvo lugar en el bar de una localidad, en concreto en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo.

El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido, pero no se descartan más arrestos. Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

