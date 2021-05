El presidente del Comité de Bioética, sobre AstraZeneca: "El consentimiento no exime de responsabilidad"

Federico de Montalvo es presidente del Comité de Bioética que ha elaborado el informe sobre la segunda dosis que deben recibir los menores de 60 años que ya se habían vacunado contra el coronavirus con AstraZeneca. Así responde a las preguntas de Matías Prats en directo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Qué les diría a los tienen la sensación de que la última decisión se ha dejado en sus manos?

Nosotros no somos un órgano decisorio, somos un órgano consultivo independiente creado por una ley y se nos pregunta sobre problemas éticos. Lo que hacemos son propuestas, no resolvemos. La decisión es política y nosotros ofrecemos elementos para tomar lo que puede ser la mejor decisión, pero nosotros nunca decidimos, solamente planteamos propuestas.

¿Cuál es el objetivo de la firma del consentimiento especial?

Es importante aclarar que ese consentimiento no es eximir de responsabilidad a nadie. Un consentimiento es una garantía de que alguien ha sido informado y de que, por tanto, la decisión la ha adoptado libremente porque si no hay información una decisión no es libre. Lo que hemos hecho es que, si una persona no quiere seguir la indicación de la autoridad sanitaria, lo que tendría que hacer es firmar un documento de rechazo porque la ley dice que se puede rechazar una vacuna pero debe constar por escrito.

En ese documento, además del rechazo, se le informa de un riesgo grave pero muy infrecuente que tiene la vacuna de AstraZeneca. Aquí el debate es si es mejor no estar vacunado por rechazar una vacuna heteróloga o permitir que la persona se vacuna con AstraZeneca. Por lo tanto, si se produce un daño se determinará si hay responsabilidad o no. Que nadie piense que firmando ese documento está eximiendo de responsabilidad a nadie ni ese es el propósito.

Si usted estuviese en la piel de quien tiene que ponerse la segunda dosis, ¿qué haría?

Este viernes recibí la cita para vacunarme el lunes por la mañana. No sé qué vacuna me van a poner, pero seguiré la indicación de la autoridad sanitaria porque me fío. Si no nos fiamos de la autoridad sanitaria, no nos queda prácticamente nada. Hay que entender que en un contexto de pandemia tan difícil como este, las cosas cambian. Me tengo que fiar de lo que me digan los que saben, hay mucha gente trabajando para que las cosas se hagan bien.

