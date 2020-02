"Porque todas somos Diana Quer": una joven emociona a la red con una canción contra la violencia de género

El tema que dura 3 minutos y 10 segundos ya ha superado las 37.000 visualizaciones e incluso la hermana de Diana Quer , Valeria Quer ha querido agradecer el bonito gesto a la joven a través de su cuenta de instagram. "Sin palabras, emociona no solo con su voz sino con sus palabras más. Gracias". La pequeña de las hermanas ya expresó sus sentimientos en esta red social anteriormente en un mensaje en el que le decía a Diana "te amo por siempre ".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/Bdh0QDvnjwO/|||Sin palabras, emociona no solo con su voz sino con sus palabras más. Gracias @___mxyy ❤️ #todassomosdiana #soydianaquer]] Una publicación compartida de Valeriaaquer_ (@valeriaaquer_) el Ene 4, 2018 at 4:58 PST

Luna May lanza en su canción un mensaje contra la violencia de género, "porque todas somos Diana Quer, si nos preguntan por qué luchamos yo les diré: porque somos Diana Quer". Además hace suyo el dolor de la familia de la joven, desaparecida en agosto de 2016 y cuyo cadáver fue encontrado el 31 de diciembre. "Saben qué se siente al perderlo todo, que les falta el aire, cueste respirar. Aunque sigan viéndola en todas sus fotos saben que ella ya no volverá, que su ángel se ha ido y no era su destino".