Los eventos especiales de Halloween en videojuegos como Pokémon, Fortnite o Animal Crossing

Halloween vuelve a ser una de las apuestas de las desarrolladoras de videojuegos para llegar a más usuarios. Títulos muy conocidos como Call of Duty, Animal Crossing: New Horizons, Pokémon GO y Fortnite tendrán modos de juego especiales y eventos durante estas jornadas.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone (PS4, Xbox One y PC)

Call of Duty, uno de los títulos más exitosos de la temporada, tendrá novedades tanto en su versión Modern Warfare como Warzone por Halloween. En Modern Warfare, este evento tendrá un sistema de truco o trato, en el cual el usuario recibirá una caja de suministros con todo tipo de elementos acordes a la temática. Además, incorporará los modos Gunfright, Halloween Mosh Pit, Tom Snipers Only, Onslaught-er.

En cuanto a Warzone, estrenarán distintas modalidades de juego como Zombie Royale, Nighttime BR, Juggourdnaut Royale, Nighttime Plunder. La temática de terror cruzará a los jugadores con otras títulos famossos del cine de género como Saw o La Matanza de Texas.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Animal Crossing: New Horizons también festejará Halloween. Hace unas semanas el célebre título de Nintendo presentó la actualización gratuita correspondiente al evento de Halloween con la que añadió nuevos objetos, recetas temáticas y mecánicas de agricultura inéditas. Asimismo, los usuarios se encontrarán con la posibilidad de adquirir distintos trajes y opciones de personalización en los personajes para darles un look de miedo.

Fortnite (PS4, Xbox One y Android)

Halloween estará presenten en el videojuego de Epic Games gracias al evento Pesadilla antes de las tempestad, el cual arrancó el 21 de octubre. En Venganza de Midas, los jugadores que pierdan tendrán la oportunidad de volver a la partida en formato de sombra. Estos apuntarán como objetivo eliminar al resto de los participantes pero no de la forma tradicional, sino usando las 'habilidades de ultra tumba'. Además, el evento contará con la presencia de J Balvin, ganador de cuatro premios GRAMMY Latinos y embajador mundial del reggaeton; será el 31 de octubre a las 19:00 (hora peninsular española) y el 2 de noviembre a las 00:00 CET.

Pokémon GO (Android e iOS)

Pokémon GO, el juegó para móviles desarrollado por Niantic, volverá a contar con evento propio. Como ya ha sucedido otros años, el videojuego va a invitar a los usuarios a recorrer las calles para toparse con una temática especial, donde las criaturas como Gengar, Sableye y Spiritomb tendrán el protagonismo. En las incursiones el Pokémon Darkrai será la criatura de clase siniestra que más podrá aparecer en las que sean de cinco estrellas. Este evento se celebrará desde el 23 de octubre hasta el 3 de noviembre, si bien el 25 habrá misiones exclusivas.

