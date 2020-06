Pepe, el celador que ha salido de la UCI tras 91 días por el coronavirus, se emociona al recordar a su familia: se preparon para lo peor dos veces

Pepe López se contagió de coronavirus preparando el protocolo anticovid, pero no le dio tiempo a ponerlo en marcha. Es el jefe de celadores del Hospital de Alcalá de Henares de Madrid, donde trabaja desde que se inauguró hace 33 años. Con 61 años ha salido de la UCI después de pasar 91 días en cuidados intensivos. Ingresó allí el 14 marzo, el día que se declaró el estado de alarma, y justo tres meses después ha pasado a planta entre los aplausos de los compañeros. Desde allí responde a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cómo se encuentra y qué recuerda de esos días?

Me encuentro perfectamente y muy bien atendido por mis compañeros que están al lado.

Los médicos dieron muy pocas esperanzas a su familia...

Lo estoy llevando con las videoconferencias que estoy haciendo, estamos hablando y estamos en contacto.

¿Ha estado al tanto de lo que estaba ocurriendo en el mundo?

Estuve sedado en la UCI y, por lo tanto, no me acuerdo ni sé de nada. Cuando me he podido reincorporar ponía los titulares y según esos titulares veía el telediario. Ha cambiado muchísimo todo.

Otros casos

Su caso es uno de tantos, este viernes conocimos que un hombre de 46 años salió de la UCI del hospital de Alcázar de San Juan tras 80 días ingresado por coronavirus.

Lo primero que hizo al salir de la UCI fue abrazar a su mujer, Mayte Mora, que reconoce a Antena 3 Noticias que ha "vivido una situación muy angustiosa" al encontrarse sola con sus "hijos en casa". "No tenía ningún contacto con él, solo por teléfono con el médico", asegura.