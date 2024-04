Peleas en el aeropuerto de Málaga entre taxistas y conductores ilegales

Los pillan infraganti captando clientes, a todas horas. "Todos los días, a todas horas, nos estamos encontrando con personas a las puertas del aeropuerto de Málaga que se dedican a ofrecer taxis pirata", nos comenta una portavoz de la Confederación del Taxi.

Estos "taxistas piratas" invaden el aeropuerto, se hacen pasar por taxistas. A la caza de turistas. Le dicen al pasajero que ellos "son taxis pero más baratos".

Según un portavoz de los taxistas, la gente por ahorrarse cinco euros dicen que sí, y cogen el taxi pirata. "Pero cuando llegan a su destino le suben al doble la tarifa". Además, "ellos van con coches sin seguros y en caso de accidente es muy peligroso porque no tienen indemnización en caso de accidentes".

En uno de esos vídeos grabado por un taxista se escucha "Tú no tienes que estar aquí".

El taxista dice "mira cómo capta y mira como se lo va a llevar (en referencia al turista)". Avisa al turista que acaba de salir del aeropuerto: "No puedes ir con él, no driver".

En otro de esos vídeos grabado por un taxista se escucha: "Los 365 días del año los mismos, trabajando, sin pagar autónomos. Los mismos de siempre".

Avisan y alertan a los pasajeros que acaban de aterrizar y quieren desplazarse en taxi, que hay "mafias", que les convencen con precios más económicos en las tarifas

"Nos quitan los clientes", nos dice un taxista que ya tiene siete juicos pendientes. Nos comenta que él le han amenazado y le han agredido tres veces en el parking, cuando dejan los coches cuando terminan la jornada. "Se juntas tres o cuatro taxistas piratas y nos agreden cuando vamos solos". "Cuando me agredieron la última vez, las cámaras del aparcamiento no funcionaban y me archivaron el juicio", añade.

Estos taxis pirata, dice otro taxista, pueden recaudar hasta "600 euros al día". Ellos eligen clientes que hacen carreras largas, más de cien euros. Preguntan a los turistas a dónde van y eligen a los que van más lejos.

Concentración de repulsa

Varias docenas de taxistas se han concentrado a las puertas del aeropuerto malagueño para denunciar esta situación. Aseguran que ellos pagan sus impuestos "religiosamente", y otros "les roban en la cara".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com