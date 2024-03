Vídeo: Agresión brutal de un taxista a un pasajero por pagarle con un billete de 50 euros

Impactante agresión en el municipio de Tinajo, en Lanzarote. Un pasajero ha denunciado que todo comenzó cuando intentó pagar el servicio con un billete de 50 euros y el taxista no tenía cambio. También, todo según el testimonio de esta persona, al taxista no le funcionaba el datáfono.

La agresión se produce en el interior de la vivienda del cliente, después de que el taxista le llevara hasta allí y por eso el momento fue captado por sus cámaras de seguridad.

En el vídeo, publicado por La Voz de Lanzarote, se puede ver el momento de la agresión. Fue grabado el miércoles 20 de marzo a las 18:50 horas de la noche y en él se aprecia cómo el denunciante va a abrir la puerta del copiloto y de ahí emerge a toda velocidad una figura masculina que le agrede directamente, quedando luego fuera el hombre en actitud amenazante.

El pasajero cae al suelo de espaldas tras el primer golpe y se golpea contra el borde de la acera para luego quedar boca arriba sobre el asfalto. Posteriormente se levanta y vuelve a encararse con el taxista, suponemos que para recriminarle su agresión.

El conductor de nuevo le agarra y trata de apartarle. Como el vídeo no tiene audio no sabemos cuál es la conversación que tienen ambos durante la pelea, pero queda manifiesta la actitud violenta del taxista siendo él quien golpea primero y atosiga al cliente en todo momento.

El cliente quería pagar con datáfono

El palabras del agredido: “Básicamente el hombre no tenía cambio de 50 euros y su datáfono no funcionaba así que me agredió cuando le pregunté por el libro de reclamaciones”.

Cabe destacar en este sentido que aunque existe una ley que obliga el uso de datáfono en los servicios de taxi, esta solo está vigente en las provincias más grandes, donde la mayoría de las personas utilizan este servicio de forma común. La obligatoriedad depende de las ordenanzas municipales.

El uso del datáfono no está extendido a la totalidad de taxis ni es obligatorio en muchos sitios, aunque tampoco es algo que esté prohibido y suele ser una opción que dan en unos taxis sí y en otros dos, si bien predominantemente, en las ciudades más turísticas, se sobreentiende que el taxi tendrá datáfono.

Respecto al cambio, según la ley, sólo existe la obligación de proporcionar cambio al usuario hasta la cantidad de 20 euros. Se especifica que si el cambio a entregar es superior a 20 euros, el cliente deberá bajarse y buscar el cambio, además durante ese tiempo el taxímetro permanecerá en funcionamiento. En caso de que sea el taxista quien no tenga ese mínimo de cambio, es su responsabilidad buscarlo y tendrá que detener el datáfono.

