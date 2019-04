Pautas para evitar ser víctimas de un "secuestro virtual"

La Policía ha difundido una serie de pautas para evitar ser víctima de los llamados "secuestros virtuales", ante el aumento de intentos de extorsión por este procedimiento denunciados en España. La Policía quiere concienciar al ciudadano de que no está ante un secuestro real, sino ante un intento de extorsión telefónica. Los falsos secuestradores eligen los números de teléfono de las víctimas al azar y pueden realizar hasta cientos de llamadas el mismo día.



Estas son las pautas de prevención básicas:



- No descuelgue llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto.



- Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo: no son su familiar.



- Mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo.



- Compruebe la información que le están aportando los falsos secuestradores.



- No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero.



- No facilite datos personales y tampoco los publique en redes sociales



- Avise a la Policía Nacional (091) e intente localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa.



La Policía insiste en que son llamadas inesperadas provenientes de números ocultos o con el prefijo 0056. Intentan provocar angustia y bloqueo emocional, por lo que son muy agresivas y directas, y los extorsionadores llegan a poner al teléfono a terceras personas que imitan gritos y lloros de las supuestas víctimas y exigen dinero rápido a través de empresas de envío de remesas