El partido Atletico de Madrid-Deportivo se calificó como de 'bajo riesgo'

A los partidos de alto riesgo se destinan 1.500 agentes. Hacen registros y cacheos en los accesos por los que entran los grupos considerados de riesgo. Además les acompañan en sus desplazamientos, les conducen en grupo custodiados. para evitar contactos con la afición rival.

Esto no se ha hecho en el partido que enfrentó al Atlético con el Deportivo porque se le consideró de bajo riesgo, ya que desde hacía muchos años no se había producido un incidente entre ambas aficiones.

La policía tampoco tenía conocimiento de que se iban a desplazar grupos violentos. Pero lo hicieron y se citaron a través de mensajes en el teléfono. Quedadas que ya conocen algunos aficionados al futbol.

Para despistar alquilaron autobuses en Lugo y no en La Coruña, como hacen habitualmente; salieron de un punto distinto y además enviaron dos coches lanzadera para avisar de los controles policiales en carretera. Los violentos han conseguido ir un paso por delante de los agentes, .y la policía no quiere que esto no vuelva a pasar.