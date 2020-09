Una familia de Barcelona recibe desde hace un año misteriosos paquetes de Amazon que nunca han pedido

Toni Trueba, un vecino de Barcelona, recibe misteriosamente paquetes de Amazon en su casa que nunca ha pedido. Incluso asegura que no es cliente de Amazon. Esta situación ha provocado que su casa se esté llenando de paquetes cuyo contenido es una sorpresa.

El primer paquete, una tienda para bebés cuando su mujer estaba embarazada

"Al principio miraba mi cuenta corriente, no se me ha cobrado nunca nada y es que no soy cliente". El primer envío de Amazon resultó ser una tienda para bebes y él y su mujer, embarazada entonces, pensaron que era un regalo sin remitente: "Esto me parecía una broma porque antes de que naciera mi hijo me llegaban regalos y digo 'a ver de quién es'", asegura Marta Vilaseca, la mujer de Toni.

Pero después, los paquetes de Amazon han seguido llegando y la sorpresa y el misterio crece: "Siempre, cuando llega, en observaciones pone Toni y no pone nada más". El último paquete recibido ha sido una mochila: "Esto no lo pediría en mi vida. Esto es lo último que ha llegado hace una semana y a ver que más llega".

La empresa repartidora le dice que no puede desvelar el origen por protección de datos. Los Mossos d'Esquadra afirman que no pueden intervenir si no reciben algo ilegal, como pudieran ser drogas o armas. Toni explica que si "esto sigue así", hará una Cabalgata de Reyes. De momento, va vendiendo el contenido de los paquetes, regalándolos o simplemente se los queda.