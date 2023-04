El padre del camarero fallecido en el incendio del restaurante en Madrid: "Llevaba solo una semana trabajando"

Varios comensales disfrutaban de una velada cuando las llamas se propagaron velozmente por una pizzería de Manuel Becerra, en Madrid. El incendio acabó con la muerte de un camarero del restaurante y una enfermera que se encontraba allí. Además, varios heridos tuvieron que ser hospitalizados.

El fuego se originó cerca de la medianoche, en el número 16 de la plaza de Manuel Becerra en el distrito de Salamanca. Hasta allí se desplazaron varias ambulancias y un equipo de bomberos, así como Samur, Policía Municipal y Nacional.

Espejo Público ha hablado con Julián, el padre del camarero fallecido. El joven tenía 25 años y compaginaba este trabajo con su carrera musical. El padre cuenta que solo llevaba una semana trabajando en el local. "Llevaba solo una semana trabajando, estaba super contento de querer seguir haciendo canciones... una decoración tan bonita le ha acabado la vida... no entiendo por qué dejan esa decoración sabiendo que no es ignífuga", explica.

La decoración del restaurante -plantas artificiales- ha podido ser una de las causas que desatara la catástrofe. "Al tener esa combustión de plásticos ahí, tan cerquita de las mesas donde ellos flameaban, cualquier chispita de ese gel...", comenta.

"No entiendo porqué no tienen un sistema de alarma en el techo. Un sistema de esos de agua que cuando sale el humo, automáticamente se conecta esa fuente de agua y no hubiese pasado eso", aseguraba el padre.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, confirmó este domingo que el restaurante que se quemó el pasado viernes por la noche tenía licencia para cocina. "Es una licencia con cocina y es verdad que solo tenía una salida, pero por las dimensiones del local, en esos casos no se prescriben más salidas", ha indicado Villacís, recoge 'Europa Press'.

El padre denunciará al restaurante

Julián se plantea demandar por negligencia al restaurante donde trabajaba su hijo, que falleció en el incendio: "Solo quiero que quiten esa decoración de esos locales (...) Debería haber llevado una seguridad en el techo".

Ha insistido en que la clave para que se desatara la calamidad era la decoración del establecimiento, con plantas 'vegetales' de plástico y que habrían sido el detonante para que todo ardiera.

Ocho heridos siguen ingresados

El incendio terminó con la vida de dos personas y con varios heridos. Los últimos datos, del 23 de abril, señalan que siguen ingresados ocho de los doce heridos tras el incendio en la plaza de Manuel Becerrera, en Madrid. Dos heridos siguen graves y otros dos pasarán a planta este lunes.

Una mujer de entre 20 y 30 años se encuentra ingresada en el Hospital de Getafe, afectada por inhalación de humo y con el 8% de su superficie corporal quemada en miembros inferiores. Esta paciente permanece estable dentro de la gravedad, ingresada en la Unidad de Grandes Quemados, aunque ya ha sido desentubada.

Un hombre de 29 años se encuentra intubado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, aunque evoluciona favorablemente. También hay dos jóvenes de 26 y 21 años en la UCI del Hospital Clínico San Carlos, afectados por inhalación de humo. Ambos han sido extubados y están estables.

Una mujer de 40 años y una joven de 25 están ingresadas en la Unidad de Quemados del Hospital La Paz por inhalación de humos y quemaduras en el 25% del cuerpo. Su estado continúa siendo grave.

En el Hospital de La Princesa hay dos mujeres ingresadas. Una chica de 25 años ha sido trasladada desde la UCI a la Unidad de Cuidados Intermedios y está consciente y estable. También está hospitalizada una mujer de 52 años que ha necesitado ser intubada.

Un juez abre diligencias tras el incendio en la pizzería

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por el incendio en un restaurante italiano ubicado. Según han informado a 'Europa Press' fuentes jurídicas, las diligencias se abren de forma automática cuando hay que levantar cadáveres.

Las causas del incendio se están investigando. Se propagaron con rapidez por el techo y paredes del establecimiento, dificultando la evacuación de los clientes que se encontraban en el interior.