Pablo Ráez, el luchador contra la leucemia: "Si quieres donar, vas a donar, no te pongas más excusas"

El joven de 20 años Pablo Ráez se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cáncer y la donación a través de su historia que él mismo ha ido compartiendo en las redes sociales. Todo con un objetivo principal: llegar al millón de donantes de médula ósea. Su esfuerzo está dando sus frutos ya que ha la viralidad de sus fotos y mensajes ha conseguido que se dispare el número de donantes, sobre todo, en la ciudad de Málaga de donde procede el joven.

La lucha contra la leucemia por la que está teniendo que pasar Pablo Ráez está siendo muy complicada tal y como él mismo relata: "Está siendo muy duro. Si no lo vives es incomprensible que puedas, al menos, sufrir un poco lo que es tener tantísima fiebre, tantísima morfina, tantísimo trastorno, desesperación...".

Estas son las primeras palabras con las que empieza su nueva publicación en Instagram. En ella cuenta cómo las cosas parecen ir a mejor, pero prefiere no confiarse ya que dice que "aquí las cosas cambian muy rápido". "Oscuridad" es el término que utiliza para describir sus últimos días.

Sin embargo, a pesar de que el joven agradece a todo aquel que le está brindando apoyo, insiste en que lo importante es que todo aquel que pueda, done. "No te cuesta nada compartir un poquito de ti por intentar salvar la vida de alguien, no te quita nada sólo te da", escribe Ráez con un contundente "si quieres donar, vas a donar. No te pongas más excusas".