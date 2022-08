Operación 'liberad a la beluga': este es el plan para devolverla al mar

Una ballena beluga ha estado atrapada durante varios días en el río Sena de Francia, distanciada de las aguas árticas o subárticas en las que suele vivir. Ahora, será trasladada a un tanque de agua salada para recibir atención.

¿Qué ocurrió?

Esta ballena beluga ha estado atrapada durante unos días en el río Sena de Francia, se desvió hacia allí la pasada semana y nadó casi a medio camino de París. Fue confinada en un barco, donde recibió vitaminas y antibióticos durante el fin de semana, pero no comió según la ONG Sea Shepherd France.

¿Por qué se alejó la ballena?

El motivo por el que la ballena se habría alejado tanto de su hábitat no estaba claro, por lo que surgieron preocupaciones sobre sus posibilidades de supervivencia en las aguas más cálidas y no saladas del Sena a lo que se le sumaba que la ballena no comía haciendo que su aspecto empeorara.

"Hoy es un gran día para la beluga y todos los involucrados en su rescate", dijo Sea Shepherd Francia en Twitter. En el tanque de agua salada, la ballena "será monitoreada y recibirá ayuda, con la esperanza de que pueda curarse de lo que padece", a lo que añade que "luego será liberado en el mar con, esperamos, mejores posibilidades de supervivencia".

Unas imágenes del lunes de un dron mostraron a la ballena blanca saliendo al aire mientras giraba lentamente en círculos en la esclusa debajo de la superficie del agua. Los servicios de rescate franceses y expertos medioambientales trabajan en el caso desde el pasado miércoles 3 de agosto.

En septiembre del año 2018, se divisó una ballena beluga en el río Támesis, cerca de Gravesend durante unos días, este fue el avistamiento más al sur de una beluga en las costas británicas.