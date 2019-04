Graban en vídeo a una ballena con la cola completamente seccionada para denunciar la acción del hombre en los océanos

El pasado 12 de abril un cetáceo apareció muerto en una playa de El Médano (Tenerife). La ballena fue localizada por bañistas en la playa de La Jaquita y responsables del servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife se hicieron cargo del cadáver, al que le realizarán una necropsia.

Francis Pérez ha publicado en su cuenta de Facebook el vídeo de una ballena con la cola completamente seccionada para evidenciar la indefensión de los cetáceos ante el humano. "El 27 de marzo fue uno de los días más duros que he vivido en el mar, fotografiar y grabar a una cría de calderón tropical con la aleta caudal seccionada y su posterior eutanasia. Al principio tenía la esperanza de que los cortes fueran causados por mordidas de un tiburón, pero no, fueron causadas por un animal irracional, el hombre. Y según la necropsia, por un objeto afilado, tipo la hélice de una embarcación", escribe en la publicación.

Cuenta que tras presenciar la escena, envió las fotos al Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo. "No sabíamos que iba a pasar pero no podíamos dejar allí sólo al animal mutilado, durante la espera los dos barcos nos manteníamos alejados del calderón un poco para no ponerlo nervioso y no oír sus continuos sonidos", relata.

Más tarde llegaron al lugar los miembros del Centro de Recuperación de Fauna y valoraron la situación. El veterinario responsable les dijo: "Código deontológico de veterinaria: Animal con heridas físicas que comprometen su vida y síntomas de sufrimiento por causas antropogénicas, Protocolo= Eutanasia ¿me ayudan a cogerlo?".

"Hagan ustedes sus propias reflexiones, ahí está mi aportación, mi queja, mi indignación a lo que le estamos haciendo a las ballenas. Estoy cansado de promesas que nunca llegan, de recomendaciones y no exigencias, de proyectos y no de leyes, de advertencias y no de sanciones duras, del silencio y de mirar para otro lado, de la pasividad de la gente y de los gobernantes, de la falta de medios y de las zonas de protección sin protección, de las reservas marinas minúsculas y de las áreas protegidas de papel, de la falta de vigilancia y de los piratas oportunistas, de la falta de educación ambiental y del atropello a los animales, de los egos y de las críticas no constructivas, cansado de que nos hagan creer continuamente que vivimos en un paraíso".