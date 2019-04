Un joven denuncia que sufre acoso escolar: "Me decían que olía mal, que mi madre se murió porque no me quería ver"

El infierno para el pequeño comenzó en 2015. Las amenazas, los insultos y las agresiones se sucedían desde entonces. La gota que ha colmado el vaso fue un mensaje enviado a su teléfono en el que se puede leer: "Como me llegue la denuncia te juro que te cruzo la puta cara de gordo que tienes".

Su padre ha presentado una denuncia ante la comisaría de Pola de Siero, Asturias. El padre del niño asegura que su hijo era una persona alegre y que ahora, apenas habla con su familia.

"Me decían que olía mal, que mi madre era una inmigrante que se murió porque no me quería ver. Y me amenazaba con que si decía algo me rajaba a mí y a toda mi familia", asegura el joven. No encontró el apoyo ni de sus compañeros ni del centro en el que estudia.

En el instituto no quieren hacer declaraciones, pero desde Educación se asegura que realizarán una inspección para comprobar si se cumplían los protocolos establecidos para estas situaciones. No es el único, la Asociación contra el Acoso Escolar ha denunciado otros ocho casos en Siero