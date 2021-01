Nuevas restricciones, cierres perimetrales y medidas por provincias hoy viernes 22 de enero

Las cifras de nuevos contagios de coronavirus siguen aumentando días tras día. Los presidentes de las distintas comunidades autónoma están aplicando cada vez más restricciones para hacer frente a la tercera ola y evitar nuevos contagios.

Aquí puede consultar las restricciones que cada comunidad autónoma está tomando para evitar contagios de coronavirus.

Aragón

Cierre perimetral de Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Ejea, Tarazona, Alcañiz, Cuarte de Huerva y Utebo.

Reuniones sociales se limitan a cuatro personas.

El comercio no esencial se cerrará a las 18:00 horas de la tarde y también los fines de semana.

El toque de queda se adelanta a las 22:00 horas y estará vigente hasta las 06:00 horas

Asturias

Cierre perimetral y "autoconfinamiento" de la población para doblegar la curva de la tercera ola.

Toque de queda entre las 22:00 y 06:00 horas.

Un máximo de 6 personas serán las permitidas en las reuniones sociales.

La hostelería cerrará a las 20:00 horas y no admitirá nuevos clientes a partir de las 19:30 horas.

Los exámenes universitarios quedan suspendidos.

Galicia

El toque de queda se adelanta a las 22:00 horas y los comercios cerrarán las 21:30 horas

Solo están permitidas las reuniones de 4 personas.

Se limita la hostelería en Santiago, A Coruña y Ourense a las 18:00 horas. En la capital gallega solo estará permitido consumir en las terrazas.

Andalucía

Cierre perimetral de las provincias.

Cierre a partir de las 18:00 horas de centros comerciales y hostelería.

Reuniones sociales se limitan a un máximo de cuatro personas.

El toque de queda se mantiene las 22:00 horas.

Cantabria

Cierre perimetral.

Toque queda entre las 22.00 y 06.00 horas.

Máximo permitido en reuniones sociales es de 6 personas.

A partir del sábado se cerrarán los centros comerciales durante los fines de semana.

Cierre del interior de la hostelería.

Vuelve a prohibir el acceso de público a los eventos deportivos y reduce a un 33% el aforo en eventos culturales.

Castilla y León

Máximo de cuatro personas reunidas.

Cierre perimetral.

Toque de queda a partir de las 20:00 horas.

Cierre del interior de hostelería.

También se cierran centros comerciales, gimnasios y salas de apuestas.

Castilla-La Mancha

Toque de queda a las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Cierre de la hostelería y también se cierran los centros comerciales.

Cierre perimetral de todos los municipios.

Parques permanecerán cerrados a partir de las 22:00 horas.

Comunidad Valenciana

Cierre de los comercios no esenciales a las 18:00 horas. También cierra la hostelería. Las medidas entran en vigor este jueves y permanecerán durante mínimo dos semanas.

Toque de queda se sitúa a las 22.00 horas.

Reuniones sociales permitidas a un máximo de seis personas.

Está prohibido fumar en la calle.

Extremadura

Confinamiento perimetral de los municipios. y cierre de la hostelería y del comercio en localidades con más de 5.000 habitantes.

Prohibición de todas actividades deportivas no regladas.

El comercio reduce su aforo hasta el 30%.

Se mantiene el toque de queda a las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Solo se podrán sentar 4 personas en los restaurantes.

Cataluña

Cierre municipal hasta el 25 de enero. También permanecen cerrados los centros comerciales y los gimnasios.

Durante los fines de semana se cierran los comercios esenciales.

Para consumir en bares o restaurantes hay que seguir unas determinadas franjas horarias.

Navarra

Cierre perimetral.

Toque de queda a partir de las 23:00 horas.

Reuniones sociales hasta un máximo de seis personas.

Cierre del interior de la hostelería a partir del día 23 de enero. Las terrazas continúan abiertas hasta las 21.00 horas y se prohíbe fumar en ellas.

Limitación de reuniones sociales en las viviendas a solo personas convivientes.

Madrid

Toque de queda entre las 23:00 horas y las 06:00 horas.

La movilidad se ve restringida en 47 zonas básicas de salud y 19 municipios.

La hostelería cerrará a partir de las 22:00 horas.

Murcia

Suspendidos los servicios al público a partir de las 20.00 horas, salvo que sean esenciales.

Las reuniones entre no convivientes están prohibidas, a excepción de las personas dependientes.

Cierre perimetral de 36 municipios.

La Rioja

Cierre perimetral de todos los municipios.

Cierre todos los establecimientos no esenciales del 22 de enero al 23 de febrero.

Reuniones limitadas a un máximo de cuatro personas.

Toque de queda entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

País Vasco

País Vasco anuncia el cierre perimetral de Bilbao y la clausura de bares y restaurantes a partir del próximo viernes 22. Al igual que Bilbao, otros 50 municipios vascos cerrarán perimetralmente.

La tasa de incidencias en Bilbao es de 562 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes.

El toque de queda se aplica desde las 22:00 hasta las 06:00 horas y se limita a un máximo de seis personas los grupos sociales o familiares.

Islas Canarias

Toque de queda a las 22.00 horas. Y se prolonga la prueba negativa de coronavirus para viajeros procedentes de otros lugares de España.

La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote: de queda de 23:00 a 6:00 horas. Reuniones sociales hasta cuatro personas.

El Hierro, La Palma y Fuerteventura tiene un toque de queda de 24:00 a 6:00 horas. Aforo permitido en reuniones está limitado a seis personas.

Islas Baleares

Prohíbe las reuniones sociales entre no convivientes en Mallorca e Ibiza, donde también está cerrada la hostelería, gimnasios y centros comerciales. Hay excepciones: las personas que vivan solas, por ejemplo, podrán reunirse con miembros de un solo núcleo de convivencia, los menores que se reúnan con sus progenitores en caso de que no vivan juntos y los matrimonios que no residan en la misma vivienda.

Los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados en Mallorca y más de 400 metros en Ibiza.

Se mantiene aforo máximo de 30% en espectáculos culturales.

Ceuta

Toque de queda a las 22 horas hasta las 06.00 horas.

Confinamiento perimetral.

Reuniones sociales permitidas a un máximo de cuatro personas.

Melilla

Cierre de la actividad económica y de la hostelería a las 19.00 horas, excepto comercios esenciales.

Toque de queda entre las 22.00 horas a las 06.00 horas.