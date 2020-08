¿Por qué fumar puede provocar más contagios de coronavirus?

La Xunta de Galicia anunciaba que desde este jueves se prohíbe fumar en la calle y en terrazas para evitar una mayor propagación del coronavirus. Una medida que los médicos apoyan ya que consideran que fumar provoca más contagios de coronavirus.

La clave está en la exhalación. Al expulsar el humo, el fumador hace una fuerza muy parecida a cuando se hace deporte. En caso de tener el virus, las partículas pueden viajar en el aire hasta los dos metros. Y, además, también el fumador tiene más probabilidades de contagio. Porque al fumar se toca hasta 300 veces más la mascarilla y puede contaminarse muy fácilmente.

El humo del tabaco es un vector de transmisión en forma de microgotas. Por lo que cuando una persona fuma, inhala y exhala, y en esa exhalación hay un mayor número de gotas que puede viajar hasta dos metros de distancia y puede transmitirse, de tener coronavirus, a una persona que no tenga la mascarilla en ese momento. Si el sujeto estuviera infectado, la carga viral que expulsaría sería muy elevada.

Los expertos aseguran que bajarse la mascarilla para fumar, también puede aumentar el riesgo de transmisión. Se ha demostrado que hasta los fumadores pueden llegar a tocar hasta 300 veces más la mascarilla y su boca que una persona que no fuma.

Varias comunidades autónomas estudian tomar la misma medida que en Galicia para evitar la propagación del coronavirus que ya deja más de 600 rebrotes repartidos por toda España.

¿No sucede lo mismo cuando comemos o bebemos?

Ante la idea de que comiendo y bebiendo también se contagia el virus, los expertos aclaran la diferencia y es que cuando se realiza el acto de comer o beber no exhalas por lo que no sueltas microgotas. Y recuerdan que esta no es la única consecuencia de fumar ya que cada año, más de 50.000 personas mueren en España a causa del tabaco.