Los afectados por los préstamos universitarios, "ahogados" por el Gobierno

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad denuncia que están siendo "ahogados" por la deuda contraída con el Ministerio de Educación para cursar estos postgrados, como consecuencia de las "irregularidades" de este programa, "mientras a Cifuentes le regala presuntamente el máster" una universidad pública.

En un comunicado, esta organización califica de "bochornoso e indecente" el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando hay "miles" de titulados en desempleo que no pueden devolver el dinero al Estado.

Según explican los afectados por este programa de préstamos, en 2007, cuando el Gobierno socialista creó este sistema para que los universitarios pudieran financiar los másteres, se estableció que en el primer año después de cursarlos solo lo tenían que devolver aquellos que ingresaran más de 22.000 euros al año.

Sin embargo, sostienen que con los sucesivos ministerios de Educación se eliminó este umbral de renta "sin informar a los solicitantes e incluso sin cambiar la denominación de 'préstamos renta', lo que ha llevado a "miles" de titulados "sin salarios dignos" a endeudarse por un importe medio de 12.000 euros con las entidades financieras que colaboran con el Ministerio de Educación.

"Los bancos están amenazando a los titulados con llevarlos a los tribunales por impago y están cobrando comisiones e intereses de demora e incorporan a los deudores en ficheros de morosidad, y todo ello a pesar de que el dinero de los préstamos es público", sostiene esta asociación.

Asimismo, recuerda que hace más de un año presentó una reclamación colectiva contra el Ministerio de Educación que todavía no ha sido resuelta y que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de marzo de 2017 una proposición no de ley relativa a actuaciones a favor de los afectados por los Préstamos Renta Universidad para instar al Gobierno a que no exiga el pago a quienes cobran menos de 22.000 euros anuales y a que los bancos cesaran en el cobro de comisiones e intereses.

"El 'caso Cifuentes' supone un verdadero agravio a los miles de jóvenes que se han endeudado y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social por aprobar un máster con enormes esfuerzos personales y económicos", sostiene esta asociación, que exige al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que "conteste de una vez la reclamación y que se reúna con los afectados en lugar de apoyar a Cifuentes".

Del mismo modo, pide al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Angel Gabilondo, como uno de los "responsables" del programa Préstamos Renta Universidad en su etapa como ministro de Educación, que "escuche las demandas de los endeudados".