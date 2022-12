Una Navidad sobre ruedas: Any, la taxista que le hace la competencia a Abel Caballero

La Navidad es una época en la que todos sonreímos un poco más y en la que muchas personas se animan con iniciativas creativas para hacernos vivir todavía más las fiestas. Además, prácticamente todas las ciudades españolas se tiñen con los colores de la Navidad gracias a las tradicionales luces, siendo Vigo el máximo referente. Sin embargo, le ha salido una 'competidora'.

La Navidad sobre ruedas

Nuestra protagonista se llama Any Voinea y trabaja como taxista en A Coruña. Para estas Navidades, Any se ha propuesto destronar a Abel Caballero, alcalde de Vigo, en su faceta decorativa. Para ello, ha incluido toda clase de accesorios de Navidad en su Toyota Prius, de tal manera que lo ha convertido en un vehículo mas navideño que el mismísimo trineo de Papá Noel.

Concretamente, Any ha decorado la carrocería de su coche, entre otras cosas, con guirnaldas, luces de colores, pegatinas con forma de ciervo e, incluso, dos cajas de regalos en el techo que se encienden por la noche.

No obstante, por dentro no es menos, ya que también está completado con todo tipo de decoraciones y, aquellos que decidan subir, se llevarán de regalo un 'christmas', firmado de su puño y letra, un bombón y un calendario para engancharlo en la nevera. Todo ello hace que sea imposible no fijarse en el taxi cuando rueda por la ciudad coruñesa.

De hecho, no es la primera vez que Any hace algo así. Ya el año pasado sorprendió a todos decorando su taxi, pero para estas Navidades ha querido llevarlo al siguiente nivel. Es más, ahora tiene intención de poner, a partir de la semana que viene, una pantalla led con un mensaje navideño.

Iniciativas como la de Any y muchas otras personas, como la de 'Buzón Real', son todo un ejemplo de cómo vivir estas fiestas y hacer feliz a los demás.