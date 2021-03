Nadia Calviño: "Paca la Piraña me ha mandado un regalo a casa"

La ministra de Economía, Nadia Calviño, acabó siendo la protagonista en el intercambio que la semana pasada Pablo Iglesias mantuvo con Iván Espinosa de los Monteros a cuenta de los derechos de las personas transexuales.

El líder del partido morado le espetó al portavoz de Vox en el Congreso, durante una sesión de control, que la diferencia entre Santiago Abascal y Paca la Piraña era que ésta había hecho la mili y el líder del partido de extrema derecha, no. Tras eso, Calviño, con el micrófono abierto, le preguntó a Iglesias: "¿Paca quién?".

Regalo y mensaje

Este jueves, una semana después, la ministra ha asegurado en Más de Uno que ya está al tanto de quién es la ex vedette. "Ya me lo han explicado, además Paca me ha enviado un regalo a casa y un mensaje muy cariñoso".

"No tengo tiempo de ver la televisión ni las series, lo reconozco, pero este fin de semana he podido ver algunos capítulos de su nuevo programa".

Veneno

Paca la Piraña ha vuelto a la actualidad gracias a la nueva serie de los Javis 'Veneno', sobre la famosa transexual.

"Soy una personas profundamente comprometida con el derecho de los ciudadanos. La causa LGTBI es una causa en la que yo me encuentro como pez en el agua. Estoy encantada de poder presentar mi voz y mi cara en ese sentido y puedo ayudar en algo", ha dicho Calviño.

Según recogió hace unos días el suplemento LOC de El Mundo en una entrevista a Paca la Piraña, la ex actriz y ex prostituta no sólo hizo la mili, también fue la número 10 de su promoción.

"No sé por qué Pablo Iglesias me nombró, no sé qué pinto yo en el Congreso. A lo mejor es que le doy morbo", dijo.