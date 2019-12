Multas a los músicos callejeros que usen altavoces en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha denegado el permiso a 9 músicos por no cumplir los requisitos que ordena la normativa para tocar en la calle. No deben utilizar altavoces ni amplificadores para evitar la contaminación acústica. Los nueve artistas callejeros habían presentado la solicitud oportuna de ocupación del dominio público municipal para realizar actividades artísticas con algún tipo de amplificador de sonido en la calle para los tres primeros meses del próximo año.

Sin embargo, el Gobierno local ha resuelto no otorgarles el permiso requerido para ello en virtud de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público del Ayuntamiento de València, que determina que «no podrán utilizarse instrumentos de percusión ni altavoces o cualquier otro sistema de amplificación del sonido, quedando sometida la autorización, en todo caso, a las limitaciones establecidas en la normativa vigente sobre contaminación acústica».

Además la ordenanza prohíbe, también, la música en la calle entre las 14 a las 16 horas para procurar el descanso de los vecinos.

Los artistas creen que "se debían regular los decibelios" y no prohibir los altavoces o amplificadores porque "no se nos escucha y nos daña la garganta". "¿La música en la calle es ruido?", se preguntan desde el colectivo de músicos callejeros de Valencia, 'Musicarte Urbano'. Los artistas reclaman un cambio en la normativa vigente que les limita a tocar en las calles. Si no usan altavoces su música se convierte en inaudible. Si incumplen la normativa, las multas pueden llegar a los 300 euros.