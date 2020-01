7 mujeres asesinadas por violencia de género en Enero de 2020, ninguna de ella había denunciado

7 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en el primer mes de 2020. Son cifras alarmantes, recuerdan a los años más dramáticos en la lucha contra la violencia de género.

El primer caso: una mujer y su hija pequeña son asesinadas en la noche de Reyes

Mónica tenía 28 años y una hija de solo 3. La noche de Reyes ambas fueron asesinadas, presuntamente, por su pareja y padre de la niña, Rubén Darío. Mónica y Rubén se estaban separando, ella había iniciado los trámites pero seguían compartiendo casa. Fue en ese domicilio familiar, en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, donde se cometieron los crímenes. Él se auto lesionó y fue detenido allí mismo. Madre e hija se convirtieron en las primeras víctimas mortales de este 2020.

Se conocieron en un programa de televisión

Olga, de 61 años, era ucraniana pero ahora estaba viviendo en Puertollano, Ciudad Real. Se fue allí tras conocer en un programa de televisión a Antonio. Poco después de mudarse, él le disparó hasta matarla y luego se suicidó. La policía encontró los cuerpos en la vivienda de ambos. Fue el 12 de enero.

Él, Mosso d' Esquadra no aceptó que ella le dejara

Y solo 6 días después en Terrasa, en Barcelona, amanecía con otro asesinato. El de Judith. Una joven de 29 años que ya no mantenía ninguna relación con Carlos, su ex pareja, pero él no lo superaba según sus familiares. “La seguía a todos los sitios, la esperaba a las 8 de la mañana cuando iba a trabajar. Ella no quería volver con él” cuenta uno de ellos. Era mosso d’ Esquadra y la mató, al parecer, con su arma reglamentaria cuando ella iba a coger su coche al garaje. Después, se quitó la vida.

Violencia de género en zonas rurales

Los expertos alertan de la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género en el ámbito rural. El 70% de los casos se producen en localidades de menos de 100.000 habitantes y cuanto más pequeño es el municipio, más desprotección hay. En La Puebla de Almoradiel, en Toledo, los agentes encontraron el cadáver de Liliana, de 43 años, en su propia casa. Fue asesinada, presuntamente, por su pareja. Sus hijos menores de edad presenciaron toda la escena. Huyeron a casa de una vecina y dieron la voz de alarma aunque fue él quien finalmente llamó a emergencias. La custodia de los niños la tienen, provisionalmente, dos vecinas de la localidad.

El mismo día, a pocos kilómetros de allí y también en otro pequeño pueblo, pero en este caso en Granada, Manuel asesinaba, presuntamente, a Mari, de 73 años. Él se fue al hospital, estaba desorientado y con síntomas de hipotermia pero acabó confesando el crimen.

Hace pocos días A Pastoriza, en Lugo, despedía a una de sus vecinas: a Manuela, de 79 años. Fue enterrada junto a su marido y presunto asesino, que se suicidó tras el crimen.

El asesino tenía una orden de alejamiento de su pareja anterior

La violencia de género volvía golpear Cataluña el 28 de enero. Rosa es la última víctima mortal de la violencia machista de este mes de enero. Tenía 47 años y una hija menor de edad. Su pareja la mató, presuntamente, en su casa de Sant Joan Despí. Los mossos d’Esquadra le detuvieron en El Prat de Llobregat, en el aeropuerto, cuando intentaba huir. Ya se había comprado un billete con destino Sudamérica. Tenía una orden de alejamiento de una pareja anterior.

Todos los casos, los 7, tienen algo en común: ninguna de estas mujeres había denunciado previamente a su agresor.