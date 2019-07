La mujer desaparecida en Madrid el pasado 10 de julio y que fue encontrada sin vida este jueves en el río Tajo, alertó que estaba en peligro en un vídeo grabado y publicado por ella misma el 27 de febrero.

La joven cuenta conmocionada: "Estoy luchando por mi vida, estoy intentando mantenerme viva". El vídeo fue grabado en República Dominicana, su país de origen, donde cuenta que estaba viviendo la misma situación que en España. Sin embargo, tuvo que volver a Madrid, donde se le perdió la vista.

"No sé lo que quieren hacer conmigo; intentan quitarme la vida por alguna razón que yo desconozco totalmente", dice Rosado. Además aseguraba que no podía ni dormir, pidiendo que se investigara lo que estaba pasando: "Que no se tenga en cuenta mi color de piel".

Encuentran el cadáver de una mujer en el río Tajo de Toledo

Los bomberos de Toledo han encontrado el cadáver de una mujer flotando en el río Tajo. El cadáver pertenece a una mujer de 31 años que había desaparecido en Madrid el 10 de julio.

El aviso del hallazgo de un cuerpo flotando en el río se ha recibido a las 9.02 horas de este jueves, y hasta el lugar se han desplazado los bomberos, Policía Nacional y Policía Judicial y una UVI, que ha certificado el fallecimiento.