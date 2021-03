Las muestras de cariño de los compañeros de Operación Triunfo de Àlex Casademunt tras conocer la noticia de su muerte

La muerte de Álex Casademunt ha conmocionado a sus antiguos compañeros de Operación Triunfo. El cantante ha fallecido en Mataró (Barcelona) en un accidente de tráfico a los 39 años.

Álex Casademunt fue padre recientemente y desde que participó en la primera edición de Operación Triunfo ha ido dejando huella en el mundo de la música. Sus compañeros de programa han querido rendirle homenaje en las redes sociales.

Chenoa le ha expresado su cariño con el siguiente mensaje: "Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Todo mi cariño familia,amigos mis compañeros".

También David Bisbal confesaba que se le había "helado el corazón" al conocer la noticia de la muerte de Àlex Casademunt. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

"DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR" escribía Natalia en Twitter.

Gisela utilizó su perfil en Instagram para expresar su pesar: "Que tristeza... me parece increíble que ya no estés... somos una familia y dejas un gran vacío en ella... mi más sincero pésame a su familia, todo mi amor y fuerza... siempre vas a estar en nuestros corazones... hemos vivido tanto juntos... estoy sin palabras.."

"Tocado y hundido" reconoce estar David Bustamante tras enterarse del fallecimiento de su "hermano": "No es Justo! No puedo...Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... 💔DEP"