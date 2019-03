Muere a los nueve años Jaime Estrany, el niño que impulsó la campaña de recogida de tapones

Jaime Estrany, el niño que impulsó la recogida de tapones para recaudar fondos de ayuda para niños con parálisis cerebral, ha fallecido a los nueve años. Así lo ha anunciado la madre del pequeño a través de la cuenta de Facebook de la asociación Arka Tapones Solidarios.

"Jamás pensé que llegaría un día que ya no estarías entre nosotros. Has luchado durante 9 años pero ésta ultima batalla ha sido invencible cariño mío. No podemos estar más orgullosos de ti, mi amor, nuestro tesoro, nuestro campeón, el rey de la casa y por siempre el rey de nuestro corazón. Sólo tenemos palabras de agradecimiento por haber dado luz a nuestra vida, y enseñado a valorar mucho más las cosas. Aunque no podemos estar más tristes y con el alma rota Gracias gracias gracias y Descansa en paz angelito de mi vida y de mi corazón. Mañana celebraremos su velatorio en Son Valentí (Cementerio de Palma) de 14.30 a 21.00 hrs. Ya sabéis cómo era él, un niño alegre, feliz y al que le encantaba estar rodeado de gente".

Según publica el Diario de Mallorca, en el año 2012 los padres de Jaime Estrany iniciaron esta campaña para recaudar fondos para ayudar a su hijo y a otros niños en su misma situación. La iniciativa se expandió a tales dimensiones que lo padres decidieron crear la fundación Arka para ayudar a niños con parálisis cerebral.