Muere un joven atropellado por su propio vehículo en La Rioja

Un joven de 32 años ha muerto tras ser atropellado por su propio vehículo. Los hechos han ocurrido en Murillo de Río Leza, en La Rioja. El joven intentó parar el coche una vez se dio cuenta que no había puesto el freno de mano y desplazarse el vehículo.

El suceso ha ocurrido sobre las 04:27 horas en la calle Joaquín Michel. SOS Rioja 112 ha señalado que ha sido un particular el que ha dado aviso del atropello. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Bomberos del CEIS y la ERIE Psicosocial, para la atención a familiares, alertando a su vez a Guardia Civil.

Hasta el lugar también se han movilizado los Servicios Funerarios, que han trasladado el cuerpo del fallecido al Instituto de Medicina Legal.

Atropellado al cruzar la M-30

Un hombre murió la noche de este jueves tras ser atropellado en el kilómetro 2 de la carretera de circunvalación M-30, a la altura del distrito madrileño de Chamartín. El suceso ocurrió alrededor de las 23:35 horas, cuando la víctima intentaba cruzar los carriles centrales de esta vía en una zona no habilitada para peatones, según informó Emergencias Madrid.

Sanitarios del Samur-Protección Civil (Samur-PC) llegaron rápidamente al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que murió en el acto debido a la gravedad del impacto. No fue posible realizar maniobras de reanimación.

El conductor del vehículo implicado en el accidente, visiblemente afectado, fue atendido por una psicóloga del Samur, quien le prestó apoyo emocional en el lugar. Los carriles centrales de la M-30 fueron cortados desde el kilómetro 0 para facilitar las actuaciones de emergencia y la investigación posterior.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de respetar las señales y normas de seguridad en vías de alta velocidad como la M-30, tanto por parte de conductores como de peatones. Cruzar por zonas no permitidas no solo pone en peligro la vida de quien lo hace, sino que también puede tener graves consecuencias para los conductores que, muchas veces, no tienen margen de reacción.

El límite de alcohol al volante baja

El Ministerio del Interior ha anunciado una importante modificación en el Reglamento General de Circulación que reducirá la tasa máxima de alcohol permitida al volante de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre. Esta medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), tiene como objetivo reducir los accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables de las carreteras

